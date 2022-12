El peor momento que vivió Hilary Duff en su carrera

Con el diario del lunes, la mayoría está en condiciones de afirmar que ser adolescente y figura pública hace una décadas atrás, era un combo explosivo que no tenía el mejor de los resultados. Hilary Duff vivió uno de los momentos más duros a sus 17 años siendo una estrella que cada vez pisaba más fuerte en la televisión. Se miraba al espejo y no se gustaba porque creía que tenía que ser lo más delgada posible, y lo peor, no dejaba de compararse con el resto de sus compañeras.

El caso de Hilary Duff es muy inusual en el mundo del entretenimiento. La artista fue una de las pocas estrellas infantiles que consiguió completar la difícil transición a la vida adulta evitando escándalos y sin dejar de trabajar.

Sin embargo, eso no implica que en la intimidad no lidiara con los mismos problemas que muchas de sus compañeras de profesión debido a una sexualización temprana de su imagen y al escrutinio al que se sometió su cuerpo durante la adolescencia. Eso se tradujo en una serie de inseguridades que desembocaron en un trastorno de la alimentación que alcanzó su peor momento cuando tenía 17 años.

"Debido a mi carrera, no podía evitar pensar: 'Estoy ante las cámaras y las actrices tienen que ser delgadas'. Fue horrible", confesó la actriz en una entrevista a Women's Health Australia.

En la actualidad Hilary se ha convertido en una defensora de la salud entendida como una maratón, en la que no hay soluciones rápidas ni fáciles. Ella comparte a menudo sus rutinas de ejercicio con su entrenador personal Dominic Leeder y a principios de este año realizó un reportaje fotográfico completamente desnuda para mostrar su impresionante forma física. Pero también ha mostrado fotos en Instagram en las que explica que su cuerpo no es el mismo que antes de ser madre y que tampoco espera que lo sea.

"Aprecio mi salud. Realizó actividades que me hacen sentir fuerte en lugar de mejorar solo el exterior de mi cuerpo. Trato de pasar tiempo con gente que me hace sentir bien y que comparte conmigo los mismos puntos de vista sobre la salud y la positividad corporal, y la importancia de dormir lo suficiente y llevar una dieta equilibrada", expresó Duff.