La hermana de Karol G eleva la temperatura de las redes con ajustado body de encaje

Una de las figuras más representativas de la industria musical actual es sin dudas Karol G. Hace tiempo la cantante colombiana se convirtió en un emblema internacional del género urbano que sabe darle en la tecla no sólo con sus melodías pegadizas sino también marcando tendencia con sus looks. ¿Cuántas veces la vimos cambiar de color su cabello? Sin embargo, no es la única de las Giraldo que provoca suspiros y eso quedó demostrado con la última sesión de fotos que realizó su hermana Katherin de la que todos están hablando.

El domingo pasado, una de las hermanas de Karol G, Katherin Giraldo, publicó una increíble sesión de fotos titulada Que bien se siente esta Navidad. La influencer posó con un ajustado body de encaje de color blanco y un gorro navideño. A menos de 20 días de la visita de Papa Noel, las celebrities ya han comenzado a palpitar la fiestas navideñas.

La publicación de Instagram superó los 5.000 likes y 90 comentarios. "Que ojazos madre mia", "Tengo tus fotos de perfil en mi pantalla" y "eres una reina sacada de un cuento de reina", fueron algunos de los mensajes que recibió la hermana de Karol G. Incluso un fan la halagó por encima de La Bichota: "La más hermosa de las Giraldo".

Katherin Giraldo, la hermana de Karol G, encendió las redes sociales con sus fotos navideñas.

Por otra parte, hace tiempo ya que Karol G se separó de su ex Anuel AA, y no se le ha conocido una pareja hasta el momento, aunque sí se la ha relacionado con algunos famosos, pero son solo meros rumores. Anuel AA sí pudo rehacer su vida después de su dolorosa ruptura con Karol G. El intérprete de La Jeepeta conoció a la cantante dominicana conocida artísticamente como Yailin La Más Viral. Ambos contrajeron matrimonio y ahora están esperando una bebé que se llamará Cataleya.

Katherin Giraldo posó en sus fotos con un body blanco de encaje.

“Tengo una princesa ahora, está de camino y su nombre va a ser Cataleya, como en la película ‘La colombiana’ [donde estuvo] la actriz dominicana Zoë Saldaña. Ella es una leyenda, es una guerrera en esa película y mi hija es mi princesa, pero va a ser una guerrera también” anunció Anuel AA, extrañamente relacionando el nombre de su hija con el país de origen de su ex.