Esta es la razón por la que Amaia Montero estuvo en una clínica de rehabilitación

La salud mental es tan delicada que, durante mucho tiempo, fue un tema tabú para todo el mundo. Hoy se habla con más soltura y naturalidad de los diversos trastornos que puede padecer una persona y esto ayuda a solucionar más rápido cualquier inconveniente. Amia Montero le dio un gran susto a sus familiares y seguidores al realizar una publicación muy triste en su cuenta de Instagram en la que aseguraba sentirse destrozada. Un mes después volvimos a tener noticias de ella y su alta de una clínica de rehabilitación. Te contamos el motivo por el que estuvo internada.

A mediados de octubre pasado Amaia Montero preocupó a sus miles de seguidores cuando en su cuenta oficial de Instagram publicó una imagen de ella totalmente desaliñada y con un mensaje de alarma que se hizo viral. “Si la esperanza es lo último que muere y aún no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribía. Y respondía con un “destruida” a la pregunta de sus seguidores por cómo se encontraba.

A mediados de octubre, Amaia Montero hizo una publicación en Instagram que preocupó gravemente a sus seguidores.

Desde entonces comenzaron a surgir todo tipo de especulaciones en torno a su estado de salud. Trascendió que había sido ingresada a una clínica de rehabilitación debido a diversos problemas emocionales y supuestas adicciones. Sin embargo, las versiones no fueron aclaradas por ninguna persona cercana a la cantante.

Su familia, especialmente su hermana y asistente personal Idoia Montero, prefirieron guardar silencio ante lo que pudiera estar sucediendo en la vida de la intérprete de La Playa. El pasado 24 de noviembre, el diario El Español publicó que Amaia estaba bien cuidada y en un lugar seguro junto a su mamá Pilar Saldías y su hermana.

Luego de estar un mes internada, Amaia Montero regresó a su hogar.

Después, la revista española Lecturas publicó una foto de la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh saliendo de un centro asistencial en Navarra, en donde estuvo internada durante un mes debido a su depresión y sus problemas emocionales, derivados por la muerte de su papá.

Hoy, luego de que el post que causó escándalo en las redes sociales ya fue borrado de su cuenta, la revista Hola! de España asegura que el motivo del ingreso de Amaia Montero fue por “un fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de su nuevo disco". A la paciente, aseguran, se le ha recomendado "tranquilidad absoluta, reposo, silencio y desconexión".

Amaia Montero se siente mucho más preparada para sus nuevos proyectos.

Cabe recordar que la muerte de su papá, a los 58 años, después de luchar contra un cáncer, también supuso un duro golpe para la cantante, que, al parecer, sigue sin superar.