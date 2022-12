Los increíbles atuendos de Jennifer Garner y su hija Violet que deslumbraron la Casa Blanca

Jennifer Garner y Ben Affleck se casaron y estuvieron juntos desde 2005 a 2018. En ese tiempo prolongado se dedicaron a profesionalizarse en sus carreras pero también a alimentar su hogar con el amor de una gran familia. Tuvieron tres hijos que suelen estar muy presentes en los eventos a los que los actores asisten y fue precisamente Violet (17), la mayor de los pequeños Affleck, quien se llevó todas las miradas al acudir a un evento en la Casa Blanca junto a su madre. Se veían exactamente iguales.

Jennifer Garner y su hija Violet se combinaron con sus looks en negro en la cena de estado de la Casa Blanca. La adolescente eligió un vestido de Carolina Herrera con estampado de corazones durante la aparición en su cumpleaños número 17. Violet, que llevó un clutch a juego para el evento, utilizó tacones Stuart Weitzman rojos y su pelo peinado hacia atrás en un moño. En cuanto a Garner sorprendió con su propio par de plataformas Stuart Weitzman, junto con un vestido negro de Ralph Lauren con detalles de lentejuelas.

Jennifer Garner y su hija Violet deslumbraron con sus atuendos en la Casa Blanca.

La pareja de mamá e hija fueron fotografiadas dulcemente tomadas de la mano y sonriendo en el evento repleto de estrellas en Washington, D.C. Los usuarios de Twitter quedaron entusiasmados con el dúo deslumbrante. "Violet se ve genial", posteó un seguidor. Otros invitados famosos fueron desde Chrissy Teigen, quien mostró su baby bump, y John Legend, hasta Lupita Nyong'o y Julia Louis-Dreyfus. La estrella de 13 Going on 30 no llevó a la cena los otros dos hijos que tuvo con su ex marido Ben Affleck, Seraphina, de 13 años, y Samuel, de 10.

La ex pareja estuvo casada de 2005 a 2018. Garner, de 50 años, se mudó desde entonces con su novio intermitente John Miller, mientras que Affleck se casó con Jennifer Lopez en julio. La cantante de Let's Get Loud llamó a Jennifer una mamá "increíble" en una entrevista de octubre con Vogue. "Trabajan muy bien juntos (Ben y Garner)", dijo la ganadora del Grammy, mamá de los mellizos Emme y Maximilian, sobre los ex el mes pasado. Affleck, por su parte, dio una visión poco común de su dinámica y la de la actriz mientras crían a Violet, Seraphina y Samuel en una sincera entrevista el año pasado.

Violet Affleck está cada vez más parecida a su mamá, Jennifer Garner.

"Es importante tener a mamá y a papá para la crianza de los niños", explicó el ganador del Oscar a WSJ. Magazine en su edición de diciembre de 2021. "Lo más importante para mí es ser un buen papá". Ese mismo mes, el protagonista de Tender Bar les dijo a los televidentes de Good Morning America que está "más feliz" con sus pequeños. "Mi vida es mejor… cuando estoy cerca de ellos", dijo el ganador del Globo de Oro, y abundó en que sus herederos le dan a su vida un "mayor valor".