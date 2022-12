El verdadero motivo por el cual rompieron Mario Casas y Blanca Suárez

Las sospechas de que Mario Casas y Blanca Suárez rompieron luego de dos años de noviazgo surgieron luego de que no se vieron rastros del actor ni fotos juntos cuando la actriz recientemente celebró su cumpleaños. Te contamos el verdadero motivo de esta inesperada ruptura.

Lo primero que generó sospechas de que Mario Casas y Blanca Suárez rompieron, fue que no se vieron fotos en las publicaciones de la actriz durante su celebración de cumpleaños. Además, como remate, el guapo no dedicó nada a quien sería todavía su pareja en ese día especial.

Eso, sin dudas, fue lo que llamó considerablemente la atención a sus miles de seguidores, ya que conocían muy bien a la pareja que se mandaba constantemente mensajes encriptados en sus respectivas cuentas de Instagram.

El verdadero motivo por el cual rompieron

Según comentarios dentro del entorno, aseguran que siguen siendo buenos amigos. La verdadera razón por la que rompieron habría sido la distancia debido a las apretadas agendas que manejan, similar a la respuesta que dio Casas en el festival de San Sebastián.

“Es complicado, ya no solo por si tienes pareja o no. Es complicado en la vida. Yo ahora estoy en Barcelona, voy a estar varios meses y no voy a ver a mis hermanos, a mis padres, a todo el mundo” habría dicho el actor.

Mario Casas y Blanca Suárez cuando eran una feliz pareja.

Vale recordar que lo último que se vio en las redes fue cuando ambos se publicaron un dedicado mensaje con palabras de admiración. Por su parte, Mario dijo: “Blanca es un icono para su generación” a lo que ella le respondió: “me imagino con una familia y con hijos, sí que quiero formar un hogar. Aunque no lo vea inmediatamente, sí que entra en mis planes”.

Al parecer, ahora esos planes se han ido al traste y lo cierto es que esta inesperada ruptura es algo que ha pillado por sorpresa a todos los fans de la ya expareja.