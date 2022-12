Carmen Villalobos enseña su nuevo tatuaje y deslumbra con su figura perfecta

Carmen Villalobos es una de las actrices más convocantes del mercado latino de telenovelas. Durante este 2022 protagonizó la telenovela Hasta que la plata nos separe junto a Sebastián Martínez y Gregorio Pernía. La tira que se televisó a mediados de este año ahora se está reproduciendo en la plataforma de series y películas Netflix.

En su cuenta oficial de Instagram, Carmen Villalobos compartió una serie de fotos de su nuevo tatuaje. El mismo no solo sorprendió a todos sino también dejó en evidencia la perfecta figura que posee la actriz nacida en Barranquilla a sus 39 años. Desde hace unos meses ella se convirtió en una de las solteras más codiciadas de la pantalla chica.

Carmen Villalobos es dueña de una figura perfecta.

Junto a las capturas Carmen Villalobos agregó un mensaje que dice lo siguiente: "Les presento mi nuevo tatto y a @billyvirviescas el encargado de hacerlo! Billy ERES LO MÁXIMO! Gracias por tu paciencia, dedicación y súper energía! Me encanta rodearme de personas así! Mi tatuaje dice GRATITUD. Es una palabra que me acompaña desde que despierto hasta que me duermo! Es una palabra que me identifica. Agradezco a diario y a todo momento POR TODO ! La gratitud te ayuda a seguir creciendo. Cuando eres un ser agradecido de verdad la vida se encarga de darte más EN TODOS LOS ASPECTOS".

Sin embargo este no fue el único cambio que se realizó Carmen Villalobos en su cuerpo. Hace unos días sorprendió a sus miles de seguidores al compartir fotos de ella con un nuevo color de pelo. Desde ese momento la actriz colombiana aparece con un cabello más rojizo que le queda de maravillas.

Carmen Villalobos vivió un 2022 con momentos buenos y malos.

Tras un año con demasiadas sensaciones encontradas, Carmen Villalobos se tomó unas merecidas vacaciones para no solo descansar desde lo físico sino también desde el punto de vista mental.