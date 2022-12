Laura Bosso aclara como está su relación con Daniella Navarro

La conductora Laura Bosso fue una de las participantes de la última edición del reality show “La Casa de los Famosos”, y fue en ese programa donde los fanáticos pudieron descubrir un lado poco conocido de la peruana, ya que sus intervenciones dieron mucho que hablar. "La casa me dejó un sabor muy grande", dijo en una reciente entrevista. "En un reality el imaginario juega mucho, te haces unas ideas que son fuera de la realidad", añadió.

Durante su participación en "La Casa de los Famosos", Laura y Daniella tuvieron algunos roces.

Fue así que las emociones se adueñaron de Laura y le jugaron una mala pasada, al punto de dañar, sin querer, la amistad que tenía con la actriz Daniella Navarro. "Creo que intervine en cosas que no debía por qué haber intervenido. Ya bastante grande es, así como lo son mis hijas y nunca me he metido en sus cosas", confesó la conductora. Dentro de “la casa”, Laura no estuvo de acuerdo en el romance que surgió entre Navarro y Nacho Cassano durante su participación en el show. "Creo que fue mi error el meterme en su relación. Cada quien sabe lo que hace", se arrepintió Bosso.

Laura Bosso se arrepiente de haberse metido en la relación entre Daniella Navarro y Nacho Cassano mientras estaban en "La Casa de los Famosos".

Con respecto a la relación que mantienen actualmente, Laura Bosso aclaró algunos puntos. "Dani y yo estamos en comunicación. Es una de las personas que llevo y siempre voy a llevar en mi corazón y además porque la veo parecida a mí, en el sentido que dice lo que piensa y no le importa nada", expresó la conductora.

"Esos días para mí hubieran sido muy difíciles en la casa sin el soporte de ella y de muchas de las chicas. La misma Niurka, creo que la que más lloró cuando se fue Niurka fui yo. Dani fue como un refugio para mí, fue como una bendición", finalizó Laura.