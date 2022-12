Geraldine Bazán aclaró si Gabriel Soto la buscó en pleno escándalo con Irina Baeva

Geraldine Bazán se encuentra en el centro de la tormenta desde que estalló la polémica por la supuesta separación de Gabriel Soto e Irina Baeva. Consultada acerca de su exesposo, reconoció que siempre habla con él, pero solo porque tienen 2 hijas juntos.

Sin que lo haya buscado, Geraldine Bazán también forma parte de la polémica que tiene como protagonistas a Gabriel Soto e Irina Baeva. Y es que, desde que comenzaron a circular los rumores que hablan de una supuesta separación entre el galán y la rusa, también se hicieron presentes las versiones que hablan de una hipotética reconciliación entre la expareja.

Recordemos que Bazán y Soto estuvieron poco más de 10 años juntos, que llegaron a casarse y tuvieron 2 hijas (Elissa y Alexa). La separación entre ambos se dio de forma polémica y hasta se llegó a hablar de Baeva como la tercera en discordia.

Consultada acerca de si Soto la buscó en estos últimos tiempos donde estaría separado de Irina, Bazán fue tan clara como contundente: dijo que sigue hablando con Gabriel, pero que eso no significa nada.

“Nosotros hablamos siempre, somos padres de dos niñas y no vamos a dejar de hablar nunca”, fueron las declaraciones que dio a la prensa.

Geraldine Bazán y el no rotundo hacia Gabriel Soto

La actriz de Falsa identidad y Corona de lágrimas hace semanas que viene tolerando las preguntas que la prensa del espectáculo le hace acerca de la supuesta crisis de pareja entre Soto y Baeva.

Cuando le preguntaron qué mensaje le enviaría a su ex, la modelo optó por una evasiva, le agradeció a la prensa y se despidió con un “los quiero”. Fue entonces cuando un periodista le consultó si regresaría con él. Geraldine, que ya se estaba yendo, dio media vuelta y con efusividad respondió que no.

Geraldine Bazán se muestra tranquila y parece haber dejado el pasado atrás.

En otro momento, aprovechó para manifestar que no tiene nada que decir sobre el asunto ya que no le compete. “Ese es un tema que no tiene nada que ver conmigo”, aclaró.

Eso sí: consultada acerca de si siempre le piensa desear el bien al actor de Mi camino es amarte, dijo que “claro que sí”. De más está decir que esto no significa para nada que estén camino a reconciliarse.