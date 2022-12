Steven Tyler, el cantante de Aerosmith, fue demandado por agresión sexual contra una menor en la década de los ‘70

Las historias que todavía no conocemos de cada artista en sus inicios musicales tiene tela para cientos de libros y no nos alcanzaría la vida para leerlos todos. Sin embargo, algunos episodios salen a la luz mucho tiempo después y nos resultan tan sorprendentes como habituales para el contexto donde se emplazan. Lamentablemente no es un hecho aislado el vinculo “amoroso” entre un músico y una fanática menor de edad. En esta oportunidad, el protagonista es Steven Tyler, líder de la banda Aerosmith quien fue acusado de agresión sexual contra Julia Holcomb de 17 años en la década de los ‘70.

La demanda presentada por Julia Holcomb en Los Ángeles no expresa explícitamente el nombre de Tyler, pero según la revista The Rolling Stone, Holcomb hizo pública su experiencia con el cantante de Aerosmith en el pasado y la demanda cita las propias memorias del músico.

La revista resalta que en su libro autobiográfico Tyler narra que estuvo a punto de casarse con una “novia adolescente” y que los padres de ella firmaron un papel para que él fuera quien tuviera la custodia y así no fuera arrestado. Holcomb afirmó haber mantenido una relación con el cantante por tres años cuando ella tenía 16 años y él 25, y que se conocieron después de que Aerosmith diera un concierto en Portland, Oregón en 1973.

Steven Tyler fue acusado de agresión sexual contra Julia Holcomb cuando tenía 17 años en la década de los 70.

En el escrito la mujer acusa al cantante de “coaccionar” y “persuadirla” para que creyera que el abuso se trataba de una relación amorosa romántica. Y narra cómo fue que Tyler la llevó a una hotel y “realizó varios actos de conducta sexual delictiva con ella” la noche en que se conocieron, pese a que él era consciente de la edad de la demandante.

Holcomb describe que un año más tarde el cantante conseguiría su tutela al prometerle a sus padres que le daría una mejor vida que la que ellos hubieran podido ofrecerle, pero que Tyler no cumplió sus promesas, y en cambio la agredía y le proporcionaba drogas y alcohol. La mujer también explica que a los 17 años quedó embarazada de Tyler y que este la presionó para que abortara en contra de su voluntad.

Steven Tyler aseguró que Julia Holcomb era su novia en aquel entonces.

Una vez que esto sucedió la joven se separo de él y viajó de regreso a Portland para dejar en el pasado dicha experiencia y comenzar una vida nueva. Holcomb también alega que la publicación de las memorias de Tyler tuvo una repercusión negativa en su vida y que el abuso que sufrió es retratado como una “relación amorosa”. La revista alega que intentaron hacer contacto con el representante de Tyler pero que este no hizo ninguna declaración.

El pasado mes de mayo, Steven Tyler entró en rehabilitación voluntariamente tras una recaída en su adicción a las drogas. El anuncio fue realizado por la banda por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales. Por tal motivo, la agrupación tuvo que suspender parte de su residencia en Las Vegas, Nevada, durante junio y julio.

Steven Tyler se encuentra en plena rehabilitación de las drogas.

“Como muchos de ustedes saben, nuestro amado hermano Steven ha trabajado en su sobriedad durante muchos años”, comunicaron en sus redes sociales. “Después de la cirugía del pie para prepararse para los escenarios y la necesidad de controlar el dolor durante el proceso, recientemente recayó e ingresó voluntariamente a un programa de tratamiento para concentrarse en su salud y recuperación”, continuó el anuncio.

El líder de Aerosmith habló abiertamente sobre su batalla contra su adicción a la drogas en una entrevista que se emitió para Fox News. “Tengo una personalidad adictiva, así que encontré ciertas drogas que me encantaron y no me detuve hasta el punto de lastimar a mis hijos, engañar a mi familia, lastimar a mi banda”, se sinceró Tyler. “Hubo un momento en que no tenía una banda y no me importó”. El cantante y su compañero Joe Perry eran conocidos como los “gemelos tóxicos” debido a su lucha contra las drogas, y para mediados de los 80 la banda parecía dirigirse hacia el final.