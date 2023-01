¿Quién es Alan Estrada, el actor que con un poderoso mensaje se declaró gay?

El actor e influencer mexicano Alan Estrada utilizó su cuenta de Twitter para revelar que es gay, y aprovechó para enviar un poderoso mensaje a todos sus fanáticos.

Alan decidió abrir su corazón por primera vez, y a través de su cuenta de Twitter confirmó su preferencia. “Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa.”, inició el mensaje de la estrella de redes sociales.

Así es que, Estrada, sabe de lo mucho que sufren algunos jóvenes ante el rechazo de su familia y aseguró que no están solos, y espera convertirse en un ejemplo y apoyo para los miles de fans. “Pero esta navidad he visto a mucha gente sufrir por su orientación y el rechazo de su familia. No estás solo, te celebro y mereces amar y ser amado”, finalizó el actor.

Alan Estrada es un conocido infuencer mexicano.

Las reacciones en redes ante la revelación de Alan Estrada

Como era de esperarse, las opiniones se dividieron a través de las plataformas digitales, ya que tanto los fans como la comunidad LGBT apoyaron que el actor decidiera salir a hablar al respecto de sus preferencias.

Sin embargo, las críticas vinieron por parte de algunos que cuestionaron la presencia de Alan en el mundial realizado recientemente en Qatar, ya que este país es conocido por sus leyes extremas, que castigan duramente a mujeres y hombres gays.

Alan Estrada participó en varias telenovelas.

¿Quién es Alan Estrada?

Alan Estrada Gutiérrez nació en el estado de Morelos, México, es un actor, cantante y youtuber, conocido por su canal de viajes en YouTube llamado “Alan x el Mundo”.

En 2020, participó como "Jalapeño" en la segunda temporada del programa “¿Quién es la máscara?”, en el que obtuvo el octavo lugar, ya que fue el 14° eliminado y participó en tan solo cuatro programas.

A lo largo de casi 20 años de trayectoria ha participado en algunas telenovelas como “Amor Bravío”, “Verano de amor” y “Lola érase una vez” al lado de la super estrella de Hollywood, Eiza Gonzalez.

Alan ha creado uno de los canales de viajeros más vistos de todo el mundo, realizando viajes como mochilero en países como: India, Tailandia y Camboya.

En su vida personal, como él mismo lo confirmó en Twitter, siempre ha sido bastante reservado, ya que no se le ha conocido ninguna pareja sentimental, pero los fans esperan que pronto presuma a su novio.