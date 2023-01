La tormentosa historia de amor entre Jude Law y su primera esposa

Jude Law es uno de los actores más reconocidos de la industria cinematográfica, lo que quizá mucho no se conocía en tanta profundidad hasta ahora era su vida privada, su costado sentimental y algunos datos de una relación turbulenta que llegó a tener hace décadas.

Famosas como Siena Miller, Ruth Wilson, Samantha Burke o Catherine Harding llegaron a estar vinculadas en diferentes romances con Law. Sin embargo, el británico se casó en dos oportunidades dentro de su vida: primero con Sadie Frost y luego con Phillipa Coan.

Con Sadie estuvo casado de 1998 a 2004. Se trata no sólo de su primera esposa sino que además es la madre de tres de sus seis hijos: Rafferty, Iris y Rudy. Se conocieron en el set de grabación de la película 'Shopping' (1994), eran muy jóvenes (él tenía apenas 19 años) pero ya desde aquellos inicios se habló de una relación complicada.

Ella era seis años mayor y estaba casada, sin embargo dice que la primera vez que lo vio sintió estar destinada a pasar el resto de su vida junto a él. De hecho así fue cómo lo cuenta ella en su autobiografía: “La fuerza del amor que sentía por él y su intensa ambición me hacían perder el control”.

Frost relató sufrir varias depresiones en aquel entonces, y hasta haber sido hospitalizada en más de una oportunidad. Además destacó que el ascenso de su pareja en Hollywood no la ayudaba “Cuanto más crecía Jude profesionalmente, más me transformaba en una drama queen. El maduraba como un hombre y yo era cada vez más infantil”, destacó.

La pareja empezó a tener conflictos tempranos y para 2003 surgió un detonante, luego de un alarmante episodio en el que su hija Iris ingirió una pastilla de éxtasis en una fiesta infantil y tuvo que ser sometida a un lavaje de estómago (la niña tenía 2 años en ese momento). Fue un verdadero escándalo que ocupó las principales planas de los medios.

Jude Law conoció a Sadie Frost cuando tenía apenas 19 años.

Viajaron a Tailandia para unas vacaciones un tanto forzadas, pero tampoco recompuso la relación porque ya no se amaban. De hecho, Sadie le preguntó a Jude si aún la seguía queriendo, pero el actor no supo qué responderle.

Más allá de este episodio, con un final ya definitivo y completamente anunciado, vecinos de la casa que tenían en Primrose Hill advirtieron varias peleas y arranques de furia que lograron tanto escuchar como denunciar a la policía, con copas y platos rotos mediante. Finalmente, en octubre de 2023 lograron el divorcio. Jude Law compartió elenco con Sadie Frost en la pelicula Shopping de 1994.

Law, que en su momento se había hecho hasta un tatuaje con el nombre de ella en la letra de una canción de los Beatles (“You came along to turn on everyone, Sexy Sadie”), reflotó varios recuerdos de aquel drama cuando la demandó por los comentarios que hizo en la mencionada autobiografía de ella.