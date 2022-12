Este es el motivo por el que la nueva novia de Leonardo DiCaprio no puede ‘encariñarse’ con él

Quienes seguimos la carrera de Leonardo DiCaprio hace tiempo, no sólo conocemos sus éxitos de taquilla y podemos elegir cuál fue su mejor interpretación, también sabemos inevitablemente algunos detalles de su vida privada y esta misteriosa tendencia que repite, tal vez, a propósito de ponerse en pareja con chicas mucho más jóvenes que él que no superan los 25 años. Recientemente se lo ha visto con la modelo Victoria Lamas, hija del actor Lorenzo Lamas, y ella se encuentra radiante con este vínculo algo más que amistoso con el protagonista de Titanic.

Hace una semana Leonardo DiCaprio fue visto con una joven llamada Victoria Lamas en lo que parecía ser a todas luces una cita que trataron sin éxito de mantener en la más estricta intimidad y que vendría a confirmar que él se ha retirado -temporalmente- del mercado de los solteros.

Lorenzo Lamas, el padre de Victoria Lamas, no quiere que su hija se encariñe con Leonardo DiCaprio.

Esta nueva relación del protagonista de Titanic marca un antes y un después en su historial amoroso. Los múltiples gráficos que circulan por internet demuestran que Leo nunca ha salido con una mujer mayor de 25 años, pero esta es la primera vez que se le relaciona con una joven ni siquiera había nacido en 1997, cuando se estrenó la película que convirtió al famoso actor en una estrella.

Victoria tiene 23 años, dos menos que su ex novia Camila Morrone, con quien puso punto final a su noviazgo poco después de que ella celebrara ese fatídico cumpleaños, así que en teoría su futuro con el intérprete tiene una fecha de caducidad relativamente cercana. La modelo forma parte de los círculos de Hollywood desde que era una niña porque su papá es Lorenzo Lamas, un actor que ha participado en telenovelas Falcon Crest y que en principio conoce de sobra la reputación de Leo.

Leonardo DiCaprio, 48, spotted on a date with Victoria Lamas, 23 pic.twitter.com/scOa6qHPic — Just a stan of many things (@QuasimodoZegler) December 21, 2022

Él le ha advertido que disfrute de la atención del actor mientras dure, pero sin encariñarse demasiado, porque insiste en que oficialmente no son pareja ni se han comprometido a dejar de ver a otras personas, al menos que él sepa.

"Sé que le gusta mucho. Se conocieron el mes pasado, no estoy seguro de cuáles fueron las circunstancias, pero eso es lo que ella me ha contado. Está como loca. Le he dicho que vea esta relación como unas vacaciones, que disfrute tanto como pueda durante todo el tiempo que sea posible. Y si dura más que unas vacaciones, genial, pero sino, habrá protegido su corazón", aseguró Lorenzo al periódico The Post.

Victotia Lamas es modelo y la nueva novia de Leonardo DiCaprio.

El actor ha tratado de ayudar a Victoria a establecer ciertos límites, prohibiéndole hacer viajes transatlánticos con el actor, porque sabe que se encariña con demasiada facilidad y no quiere que sufra: "Solo son amigos. Los vieron una vez en un club de West Hollywood, ni siquiera se puede considerar que están saliendo", señaló.