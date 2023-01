El caso que no pudo resolver la Doctora Polo de “Caso Cerrado”

“Caso Cerrado” fue uno de los programas más populares de la televisión latina. En la producción, la Doctora Polo era la encargada de impartir justica, dando solución a los problemas que llegaban hasta su estrado. Si bien muchos creían que los casos eran inventados, la conductora aseguró que la gran mayoría de los conflictos eran reales.

“Todos los conflictos que se presentan en ‘Caso Cerrado’ son reales, o sea en la materia los hechos ocurrieron, es una verdad”, dijo la Doctora Polo en una ocasión. Asimismo, aunque no se trata de un juzgado civil, los participantes firman un contrato en el que aseguran cumplir con la sentencia que les dicte la doctora Polo.

En una ocasión, la Doctora Polo no pudo resolver un caso.

Normalmente los casos eran resueltos y la sentencia entregada, pero hubo una ocasión en la que la Doctora Polo no pudo resolver el conflicto en vivo.

A pesar de que cientos de casos han sido resueltos durante la transmisión en vivo del programa, hubo una oportunidad en la que la Doctora Ana María Polo no pudo dar una sentencia en el set. Durante la resolución, el sujeto que había perdido el caso le recriminó a la jueza "que ella no era nadie para mandarlo".

La Doctora Polo expulsó del set de grabación a uno de los involucrados en el caso, el cual no tuvo solución.

Se trata de un caso de divorcio en el que el hombre se negó a hacer caso a la conductora. "Escúcheme, usted tiene que presentar el divorcio, porque usted no puede estar casado”, le había dicho la presentadora. A lo que tuvo una respuesta inesperada. "Tú no eres nadie para decirme eso, yo me divorcio cuando quiera”, retrucó el participante.

Molesta, Ana María Polo dio por terminado el caso y expulsó al hombre del set de grabación. No se sabe qué pasó después, pero en el programa no se pudo dar una solución al caso, como era habitual que suceda.