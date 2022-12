¡De no creer! Thalía recibió la negativa de Blackpink para hacer una colaboración

Se puede afirmar con toda seguridad que Thalía es uno de los máximos exponentes de la música mexicana y latinoamericana. Los artistas que recién comienzan se mueren por ser escuchados y halagados por la protagonista de telenovelas, y los que ya se dedican hace tiempo a este rubro mueren por contar con su colaboración. Sin embargo, parece que no todos los artistas aspiran los mismos deseos profesionales ya que Thalía reveló que fue rechazada por la banda de k-pop surcoreana, Blackpink, para hacer una colaboración por no tratarse de una estrella reconocida mundialmente. ¿Acaso hay alguien en el mundo que no bailó alocadamente con Arrasando?

En concordancia con la información dada por OH MUSIC Latino, la celebridad mexicana abría solicitado un trabajo en conjunto con el cuarteto femenino de K-Pop, pero la respuesta de su empresa, YG Entertainment, habría sudo una amable negativa. Las explicaciones dadas por el grupo surcoreano de entretenimiento fue que el grupo musical solo tiene colaboraciones con artistas de talla mundial y en vista de que Thalía solo es famosa en América Latina, no cumplió con este requisito.

Blackpink rechazó a Thalía para realizar una colaboración.

También se especula que Tommy Mottola, esposo de la cantante y actriz, lazó una nueva propuesta que incluía una enorme cantidad de dinero para que la colaboración se diera, pero no tuvo el efecto deseado. Pero esto no es más que un rumor extendido en las redes sociales.

¿Alguien puede creer que le hayan dicho que ‘no’ a Thalía? Mientras nos recuperamos de este shock incomprensible, la artista mexicana se encuentra preparando sus rituales de fin de año para recibir el 2023 con buenas y renovadas energías. Una de las actividades que más disfruta la intérprete de Marimar es darse baños de cuarzo. Estos cristales son grandes contenedores de todo tipo de energía que nos envuelve y la mejor forma de limpiarlos es esperar la luna nueva y la luna llena y sumergirlos en agua con sal.

Thalia se prepara para despedir un gran año y recibir el nuevo con buenas vibras.

Otra gran costumbre de la artista mexicana es dejarse llevar por el momento. El nuevo año no es el día para estar cuidándose de las comidas. Le gusta probar todo y decir ‘basta’ cuando a su estómago realmente no le queda espacio. Es la fecha ideal para darse un buen banquete y, de esta manera, intencionar que jamás falte un plato de comida en el hogar. Si Thalía repite estas prácticas año a año y le funcionan, ¿te animarías a probarlas?