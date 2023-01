Chiquis Rivera sobre Gerard Piqué: “es un tonto”

Una de las figuras más populares de la música mexicana es sin lugar a dudas Chiquis Rivera, quien sin pelos en la lengua llamó “tonto” al ex jugador de fútbol Gerard Piqué, por haber dejado ir a la cantante colombiana Shakira.

Chiquis, quien luego de su sonado divorcio con Lorenzo Méndez, se encuentra en una relación con el fotógrafo y empresario Emilio Sánchez. Por otra parte, la cantante aseguró que se siente identificada con Shakira. "Es una mujer que admiro muchísimo como mujer, como cantante, como artista, como compositora, como mamá, como hija. La amo desde los 14 años cuando fui a su primer concierto", dijo sobre la intérprete de 'Monotonía'.

Chiquis Rivera llamó "tonto" a Gerard Piqué por separarse de Shakira.

"La veo mejor así que eso me hace feliz. Ha sufrido y yo sé lo que es eso pero después de una caída así uno se levanta y se ve mejor y se siente mejor. Le regresó el brillo a los ojos, me imagino que todavía ha de tener dolor porque eso no se quita de un día para otro. Es dura, cuesta, pero ya la veo mejor", dijo Chiquis.

Gracias a una exigente rutina de ejercicios y alimentación, Chiquis luce una escultural figura.

Por separase de la colombiana, Chiquis opinó sobre Piqué lo siguiente: "O sea que tonto". Asimismo, al referirse sobre la mamá de Sasha y Milan, la hija de Jenni Rivera se deshizo en halagos. "Qué guapísima, que hermosa, que inteligente", dijo.

Tras su divorcio de Lorenzo Méndez, Chiquis dijo que no se cierra a la posibilidad de convertirse en madre con su actual pareja. "Tengo un novio que tiene siete años menos", dijo sobre Emilio Sánchez, quien asegura la motivó a adelgazar y cuidar más su salud. Tras someterse a un régimen de ejercicio y nutrición y tomar medicinas para controlar su tiroides y sus hormonas.

La cantante dijo que quiere tener uno o dos hijos, y no descarta adoptar. "Yo quiero una niña, me gustaría que se llamara como mi mami", dijo. Hasta ahora Gerard Piqué no ha reaccionado a las declaraciones de Chiquis sobre él.