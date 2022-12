¡La mermelada! El hecho con el Shakira descrubió una infidelidad de Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué fueron por 10 años una de las parejas más mediáticas del mundo. Es que ella es una artista internacional de primer nivel y él uno de los futbolistas más destacados del mundo.

Por este motivo los ojos de la prensa vieron a lo largo de una década cómo la familia de Shakira y Piqué empezaba a tomar forma y fruto de ese amor nacían Sasha y Milán, sus dos hijos.

Cuando todo indicaba que la relación iba por los senderos normales, la escandalosa separación de la pareja cayó como un balde de agua fría en las revistas especializadas del corazón.

Gerard Piqué y Shakira estuvieron juntos 10 años.

Tras 10 años de relación, Shakira y Piqué le ponían punto final a la relación y poco a poco fueron saliendo a la luz infidelidades de parte del ex futbolista para con la colombiana.

Uno de los hechos más insólitos fue que una de las infidelidades que descrubrió Shakira sería por un frasco de mermelada. Es que el futbolista no come mermelada porque no le gusta, pero cuando Shakira estaba fuera de casa el pote del aderezo disminuía normalmente por lo que la amante de Piqué era la persona que sí comía mermelada.

En este videoclip de Shakira habría referencia a la infidelidad de Piqué.

Según medios especializados esto habría quedado en evidencia en el videoclip de la canción Te felicito, junto a Rauw Alejandro, en donde ella abre la heladera y mira hacia adentro.