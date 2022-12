La ex de Matías Novoa cuenta lo doloroso que fue su divorcio

Matías Novoa y Michelle Renaud son una de las parejas del momento, quienes presumen de su amor públicamente y que al parecer se va consolidando con el pasar de los días. De hecho, revelaron que ya viven juntos y llevan una vida familiar con sus respectivos hijos. Sin embargo, en 2019, el actor se casó con Isabella Castillo, con quien compartió créditos en la serie “El Señor de los cielos”, para luego de dos años confirmar su separación. Es así que ahora, la ex esposa del chileno rompió el silencio y habló de lo difícil que fue afrontar su divorcio.

"Ya sabes, el matrimonio representa muchas cosas, un proyecto de vida que ya no se va a dar. Después del divorcio pasé por muchas etapas, primero la etapa del enojo, no con Matías. A Matías lo quiero mucho, fue el enojo de haber sentido que fracasó algo, de que a lo mejor fracasé en mi matrimonio", mencionó Castillo al programa estadounidense de televisión “Al rojo vivo” de Telemundo.

Matías Novoa e Isabella Castillo se divorciaron en 2021.

Cabe aclarar, que en alguna oportunidad, Isabella había revelado que fue Matías el que decidió poner punto final a la relación. “Estoy en la faceta de que encontré algo maravilloso y estoy muy contenta", dijo Castillo dejando en claro que está dando vuelta la página y que ahora se encuentra en una nueva relación amorosa.

Actualmente, Matías Novoa se encuentra de novio con Michelle Renaud.

"Estoy con una persona que sí me valora muchísimo y con la que me entiendo muy bien, y me respeta mucho y eso me llena de mucha tranquilidad y de mucha paz. Estoy muy tranquila en mi vida amorosa", confesó la actriz.

Asimismo, Isabella Castillo habló de lo que busca en una relación, y es por ello que se encuentra feliz en este momento de su vida. "Quiero que me respeten, quiero que me valoren, quiero comunicación, quiero honestidad, no quiero estar en una relación porque así dicen los libros que debe de ser", finalizó la artista.