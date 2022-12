Este es el importante proyecto que uniría a Belinda y Danna Paola

Belinda y Danna Paola son consideradas dos de las figuras más importantes del género pop latino. Es por ello que durante mucho tiempo se había especulado las razones por las cuales no se unían para realizar una colaboración, ya que en varias ocasiones trataron de juntarlas pero por diversos motivos no se podía concretar ningún proyecto. Ahora, el productor musical Alejandro Gou, dio a conocer que las cantantes compartirán escenario ya que protagonizarán en México el montaje “Mean Girls”.

"No quería hablar del proyecto hasta que ambas estuvieran con contratos firmados. El problema era que Danna se encontraba planeando su gira y no tenía cabeza para nada más, pero ahora que ya inició con ella pudimos compaginar las agendas de ambas", reveló Gou al diario mexicano “El Universal”.

Belinda es una de las estrellas del pop más reconocidas.

Asimismo, el productor teatral también aseguró que está negociando con otras dos artistas de primer nivel para que formen parte del elenco de la producción.

Hace tiempo que los fans quieren ver a Danna Paola y Belinda juntas sobre el mismo escenario.

"El montaje va a ser espectacular como es mi costumbre. Ahora falta encontrar a las intérpretes de las otras dos 'plásticas' y el resto del elenco, ya le tengo echado el ojo a Karol Sevilla y espero convencer a Ángela Aguilar para que haga una participación especial", agregó Alejandro Gou.

Al final de la entrevista, Alejandro Gou aseguró que todo se trató de una broma por el “Día de los Inocentes” que se celebró el 28 de diciembre pasado, aunque aclaró que en realidad no descarta la posibilidad de reunir a Danna Paola y Belinda en un próximo proyecto, por lo que seguirá trabajando para que eso suceda.