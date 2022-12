Desde la playa, Claudia Álvarez presume de su espectacular figura con un sensual bikini

La actriz Claudia Álvarez se encuentra pasando unos días de descanso en la playa, donde presumió de su espectacular figura luciendo un sensual bikini negro que desató los suspiros entre sus millones de fanáticos en las redes sociales. Sin lugar a dudas, a sus 41 años y a poco menos de un año de haber dado a luz a sus mellizos, la artista demostró que posee uno de los cuerpos más bellos de mundo del espectáculo.

En enero de 2022, la actriz de "Vencer el desamor", "Vencer el pasado" y "Reputación dudosa", compartió la llegada de sus mellizos Clío y Billy, quienes debieron permanecer bajo cuidados médicos en el momento de su nacimiento porque nacieron antes de lo previsto. Asimismo, la actriz tiene junto a su pareja, el productor Billy Rovzar, una hija llamada Kira.

Claudia Álvarez desde la playa

Álvarez y Rovzar decidieron pasar estas fechas de fin de año junto a la familia realizando un viaje a la playa, lugar desde el que la actriz marca tendencia con las fotografías que comparte, mostrando que indudablemente es un referente de moda y estilo.

En las recientes imágenes que Claudia compartió en sus redes, se la puede ver posando con un coqueto traje de baño negro de dos piezas que destaca por su diseño moderno y juvenil, look que combinó con un sombrero rosa de estilo bohemio.

Como era de esperarse, las fotografías provocaron la reacción de sus seguidores y colegas, quienes le dejaron varios mensajes halagando su belleza. Entre los famosos que comentaron la publicación de Claudia están Marisol González, Shanik Aspe, Grettell Valdés, Ximena Herrera, Rossana Nájera y Sharis Cid, entre otras.

Por otra parte, sus fans no perdieron la oportunidad de comentar. "No puede ser posibleeeeeeeee, ese abdomen cargo 3 hijos!!!! Wow", "que hermosa y guapa. Te admiro por todo tu esfuerzo que le pones al ejercicio", "la perfección si existe y se llama @claudiaalvarezo", "cuerpo de muñeca!! Felicidades!!!!", "está hermoso ese bikini me encantó", "esto es lo más hermoso que podrán ver hoy" y "woow que hermosa estás", fueron algunos de los mensajes que recibió Claudia ÁLvarez.

"Amooo amoooo la PLAYITA!!! Cuando sea viejita quiero vivir aquí!!! A ti donde te gustaría vivir?", escribió Álvarez para acompañar otra publicación.