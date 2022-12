Con un look gótico, Nadia Ferreira lució su espléndida figura con un vestido de cuero al cuerpo

No hay dudas que uno de los grandes romances del año es el protagonizado por Marc Anthony y Nadia Ferreira. La modelo paraguaya conquistó el corazón del salsero y a fines de mayo anunciaron su feliz compromiso. Pero el anillo solo era el comienzo de un camino lleno de proyectos para la virreina de la belleza, a la que le llovieron propuestas de distintos rincones del mundo, acompañó a su futuro marido a cada evento marcado en la agenda y ahora se encuentra ultimando detalles para lo que seguramente será una gran boda.

La virreina universal Nadia Ferreira fue tapa de la revista Aló de Colombia para la edición de diciembre. La supermodelo paraguaya compartió la producción de fotos de la publicación internacional por medio de su cuenta de Instagram, donde se la ve con un look gótico, en la leyenda de la publicación Ferreira escribió: “Última portada del año y esta vez para Aló, Colombia”.

Ferreira realizó la producción de fotos para la revista colombiana, tiempo atrás cuando su prometido Marc Anthony realizó un show en el país cafetero. En la entrevista exclusiva, Nadia habló sobre retos a futuros, su proyecto como cantante, su casamiento que está a la vuelta de la esquina y su deseo de ser madre y tener una numerosa familia.

Si bien la revista no compartió más datos de la entrevista con Ferreira, publicó una frase de la nota por medio de su cuenta de Instagram, donde la ex Miss Universo Paraguay dijo: “Este ha sido un año increíble, me siento muy feliz, agradecida con la vida y con Dios por tantas bendiciones”.

Nadia Ferreira cierra el año siendo portada de la revista Aló de Colombia.

Otro de los aspectos que robó la atención de los internautas fue el look gótico que lució la virreina universal. Nadia deslumbró con un vestido de cuero al cuerpo en color negro y lo acompañó con unos guantes muy largos del mismo estilo.

Fueron muchos los internautas quienes reacciones en línea sobre la portada de revista colombiana que protagonizó la reina de belleza nacional: “La más bella del universo entero”, “De infarto”, “Siempre me quedo corta y no sé qué decir ante tanta belleza”, “Belleza paraguaya de exportación”, entre otros.