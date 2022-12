Así fue la sorpresiva visita de Karol G a un hospital infantil de Medellín

¿Qué más se puede decir de Karol G que no se haya dicho antes, sobre todo, este año que fue realmente exitoso para la colombiana? La Bichota es una de las grandes artistas del momento reconocida internacionalmente y sus canciones son las más reproducidas en las diferentes plataformas. Pero Carolina Giraldo demostró que no sólo es buena en lo que más le gusta hacer, también tuvo un gran acto de amor y solidaridad con un hospital infantil de Medellín, donde acudió en las últimas horas para llevar un poco de alegría a esos niños que no se encuentran atravesando un buen momento y están lejos de sus hogares.

La Bichota sorprendió a varios menores que permanecen en el Hospital Infantil San Vicente, ubicado en su natal Medellín. La artista paisa no solo impacta a sus seguidores con sus canciones, sino que también con sus actos de solidaridad. El video publicado en redes sociales da cuenta de la llegada de la cantante al centro médico, causando un gran impacto en todos los pequeños, quienes la recibieron con los brazos abiertos.

Actualmente, la artista paisa se encuentra disfrutando de sus vacaciones, pues después de un año en el que estuvo recorriendo el mundo con sus Bichota Tour y Strip Love Tour la famosa anunció que se tomaría un largo rato de descanso, disfrutando de su familia y del tiempo fuera de los escenarios.

Mientras pasa este momento de descanso, Karol G decidió enfocarse en ayudar a sus fanáticos, especialmente a los niños. En el lugar, La Bichota se tomó fotos, bailó, les entregó regalos de Navidad y, como no podía ser de otra manera, varios de ellos se conmovieron hasta las lágrimas al ver a la cantante.

Karol G visitó un hospital infantil en Medellín en temporada navideña.

Los menores a los que visitó la cantante paisa permanecen en el centro hospitalario padecen cáncer y están recibiendo los tratamientos necesarios para superar la enfermedad; sin embargo, esta situación hace que no puedan pasar una Navidad rodeados por toda su familia en sus casas. Pero para fortuna de estos niños, la cantante llegó a sorprenderlos.

Además, la cantante aprovechó el momento para enviar un saludo a otros menores que son atendidos por la Fundación Segundos de Vida, a quienes les prometió también ir a visitarlos muy pronto. “Hey, ¿Cómo están? Soy Karol G quiero mandarles un saludo muy especial a los niños de la Fundación Segundos de Vida, sé que están por allá celebrando. En estos días voy también y los visito y saludo. Los quiero, cuídense mucho y pásenla bien rico”.

Los seguidores de la cantante reaccionaron de manera positiva a su visita a los niños y aplaudieron que la artista, a pesar de su fama mundial, siga siendo tan humilde e interesada por aprovechar su reconocimiento para buenas causas. “Que bonita, finalmente somos lo que dejamos en el corazón de los demás”; “Mereces todas las bendiciones que llegan a tu vida por todas estas grandes cosas y tú talento”; “Que el señor la siga bendiciendo”; “Tiene un corazón hermoso”, fueron algunas de las reacciones de los fanáticos de la cantante.