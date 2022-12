Allison Mack, la actriz de Smallville, confesó por qué se unió a una secta sexual

El mundo de Hollywood se vio sacudido tiempo atrás luego de que Allison Mack, ex actriz recordada por su participación en la serie Smallville que relataba la adolescencia de Clark Kent antes de convertirse en Superman, fue arrestada por pertenecer a una secta sexual.

El papel de Mack en la serie terminó siendo de los favoritos por la gente, siendo este un personaje creado especialmente para aquella tira ya que no existía en los cómics oficiales de DC. Sin embargo, nadie se imaginaba en aquel entonces que su destino iba a ser dejar de salir en las páginas de espectáculos para cambiar a la sección de policiales.

En 2018, en el medio de un escándalo que involucró abuso sexual y estafas, la actriz fue arrestada por por su papel en Nxivm, una secta estadounidense acusada de tráfico sexual, trabajo esclavo y crimen organizado. Se anunciaba como una organización de marketing multinivel para el desarrollo personal y profesional, pero todo era una mentira.

Allison cumplía un rol importante dentro de la estructura de la organización, por lo que después de evaluar todas las pruebas en junio del año pasado fue condenada a 3 años de prisión. Las denunciantes demostraron que habían sido marcadas con las iniciales de Mack y Keith Raniere, el líder del retorcido culto, y obligadas a tener relaciones sexuales con él.

Hoy, mientras cumple su condena en una prisión de California por convencer a un grupo de mujeres de formar parte de este culto y tras admitir todos los cargos, salió a la luz una entrevista en 2017, inédita hasta ahora y en la cual Allison brinda argumentos muy distintos a los que tuvo ante el tribunal.

“Me mudé a Albany (la sede de NXVIM) para llenar ese vacío y encontrar mi alma nuevamente, si es que eso tiene sentido, ya que se había esfumado. Le pregunté a Keith si me ayudaría a volver a ser una gran actriz porque sentía que era un fraude”, comenzó explicando.

Luego defendió su inocencia, algo que después ante el tribunal no iba a poder sostener. "No estoy reclutando mujeres jóvenes para que sean sus esclavas sexuales (por Raniere)... Ya sabes, es una caza de brujas, como los juicios de McCarthy: lanzan acusaciones que se propagan como pólvora".

Allison Mack fue condenada a tres años de prisión en junio de 2021 (GETTY IMAGES)

Mack además reveló que en reiteradas ocasiones sus amigos le pidieron que dejara la secta, algo que se le replanteó pero nunca dio el paso. “Lo que pensaba, cada vez que me decían eso, es que me dejaran explicarles lo que estábamos haciendo, pero sentía que ellos iban a argumentar que me habían lavado el cerebro y que estaba enferma”.

Luego contó los pensamientos que giraban alrededor suyo: “Simplemente estaba caminando conmigo misma y pensaba: ‘¿Estoy loca? ¿Soy una de esas personas horribles sobre las que lees que hace cosas horribles y piensa que está haciendo cosas para Dios?’. Tuve muchas conversaciones conmigo misma de ese estilo”. Allison Mack junto a Tom Welling, en la popular y aclamada serie Smallville.

Aún así, la decisión de Allison no cambió. “En última instancia, simplemente me senté y miré mi vida y miré mis relaciones y analicé todas las cosas que había escrito, diarios que había guardado, cosas que había hecho en los últimos años. Y fue tan consistentemente bueno”, creyó.