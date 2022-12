Las nuevas imágenes de Emily in Paris 3 revelan qué les espera a sus personajes

Una de las series más reproducidas durante la pandemia por Covid-19 en Netflix fue Emily in Paris. Es que el carisma de su protagonista, Lily Collins, compró con tan sólo una sonrisa a las audiencias y debido a su gran éxito se confirmó la continuación de la historia en la plataforma. Este 21 de diciembre llega la tercera entrega de la ejecutiva de marketing mudada a la ciudad más romántica del mundo y se acaban de dar a conocer imágenes que podrían delatar lo que sucederá con cada uno de sus personajes en los nuevos capítulos.

Esto se debe a que, en la segunda temporada de Emily in Paris, Emily se debió enfrentar a ver a Gabriel (Lucas Bravo), su gran amor, regresar con su ex, Camille (Camille Razat). Tal es así que, ante esto, vivió uno de los momentos más tristes de su vida romántica. No obstante, por si esto fuera poco, la disputa entre Silvie (Philippine Leroy-Beaulieu) y Madeline (Kate Walsh) la coloca a ella entre la espada y la pared.

Sin dudas se acercan nuevos episodios que darán mucho de qué hablar. Y, cómo ya lo demostró el trailer, Lily Collins volverá a deslumbrar con su histrionismo, su destreza actoral, pero también con unos fascinantes looks. Aunque, también dejaron en evidencia estas características de lo que vendrá las fotos que acaba de compartir Netflix. La plataforma, a tan solo unos días del gran estreno, publicó nuevas imágenes de los próximos episodios.

En ellas se los ve tanto a Emily como a Alfie (Lucien Laviscount) confirmando su regreso a nivel romántico, pero también a la protagonista con Gabriel, Mindy (Ashley Park) y sus compañeros de trabajo. Con esto no sólo se demuestra que la esencia de la serie sigue intacta, sino que además el tan amado triángulo amoroso de los protagonistas no se perderá. Eso sí hay que destacar que, por el momento, no se sabe cómo se llevará a cabo.

Por otro lado, la realidad es que esta no será la última temporada de Emily in Paris, ya que se confirmó que la ficción contará con una cuarta edición la cual todavía no tiene fecha de estreno. De todas maneras esta sí será la final en la que se espera que todos los problemas de Emily encuentren una solución. Es que, la protagonista podría tener un cierre feliz si todo sale bien para los próximos capítulos.