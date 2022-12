Ivonne Montero sufrió un accidente en uno de sus ojos

La actriz Ivonne Montero causó preocupación en sus fans luego de que recientemente subiera una foto en sus redes sociales donde se puede apreciar que tiene puesto un parche el ojo derecho. Aparentemente, por un descuido, la ganadora de la última edición del reality show “La Casa de los Famosos” sufrió un importante accidente ocular.

En la fotografía que compartió la actriz mexicana, se la puede observar con un parche quirúrgico en uno de sus ojos, mientras que el otro se ve llamativamente irritado. Asimismo, Ivonne pidió a sus fans que le manden energía positiva. "Un descuido fatal familia… ¡Mándenme sus buenos deseos!", escribió en su cuenta de Instagram.

Ivonne Montero preocupó a sus fans con esta foto que compartió a través de sus redes sociales.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar quienes le enviaron mensajes de ánimo y deseándole una pronta recuperación, incluyendo a sus colegas Maribel Guardia, Alejandro Nones y Mauricio Mancera. "Que te recuperes pronto amiga querida", "Dios te acompañe", "espero te mejores pronto", "abrazote mi Ivonne", "Dios contigo", "te mando un abrazo enorme", fueron algunos de los comentarios escrito por sus seguidores.

Ivonne Montero está en proceso de recuperación.

En una reciente entrevista para el programa mexicano “Primera mano” Ivonne Montero relató lo que le ocurrió. Todo empezó por un pequeño descuido, ya que ella siempre suele utilizar lentes de contacto para leer en su tiempo libre, para lo cual, suele llevar con ella un líquido que se utiliza para humectar las lentes en su estuche. Sin embargo, durante una de sus giras, olvidó este líquido, y se humectó las lentes con gotas para los ojos, lo que desencadenó en una pérdida de la vista.

"Me olvidé que los había dejado en gotas, entonces me los vuelvo a colocar y estuve alrededor de una hora y cacho con ellos en los ojos, pero entonces me venía un ardor muy fuerte con ellos en los ojos, me estuvieron llorando, pero nunca me imaginé que me estuviera haciendo tal daño a mis córneas, me quemé ambas córneas, yo veía ya borroso, al final no aguantaba, me los quité y cuál es la sorpresa que yo ya no tenía visión", relató Ivonne Montero.

La actriz acudió al médico inmediatamente y le realizaron un lavado de ojos, al mismo tiempo que le explicaron que el líquido le había quemado las córneas.