El nuevo diseño de uñas de Jennifer Lopez que todas van a querer copiar

Una de las modas que más pisa fuerte y se ha logrado imponer sobre otras es la manicuría, con el gran desarrollo del nail arts y todo lo relacionado a este arte de lucir las mejores uñas que hayas visto. Sin embargo, las pertenecientes a los pies no se quedan atrás y Jennifer Lopez se ha convertido en referente a este tipo de cuidados sin olvidar a ninguna de ellas y eligiendo diseños que son las últimas tendencias como el que lleva ahora en los pies y que maravilló a todos. ¿Vos te lo harías?

Jennifer Lopez acudió a su manicurista de cabecera, Tom Bachik, para darle la dosis de mimos que se merecen a sus pies y dejarlos preparados para los días festivos que se aproximan. Ha sido el propio artista el que ha publicado el detalle de esta pedicura tan especial en su cuenta de Instagram. Bajo el extraño título "sentirse sedimental para vacaciones" ha mostrado la imagen en la que aparecen los pies de Jennifer Lopez con la pedicura perfectamente hecha y con las uñas cubiertas de un brillante tono marrón, un color también habitual en sus manicuras.

Sin embargo, lo que realmente centellea son las aplicaciones de cristales Swarovski que presentan las uñas de sus dos dedos pulgares, subiendo inmediatamente el nivel del diseño. La artista se ha decantado por colocar unas pequeñas piedras alrededor de otra más grande en una esquina de la uña, de manera que forman una especie de flor. Esta opción se suma a la manicura con perlas que ya le vimos a otras celebrities a principios de año.

Los diseños de uñas que se hace Jennifer Lopez siempre marcan tendencia.

Para todos los seguidores del manicurista no ha pasado desapercibida la perfección de los pies de la artista: "¿Cómo puede llevar tacones todo el tiempo y tener perfectos los dedos de los pies?", exclamó una de ellas, a lo que otra añadió: "Unas uñas bonitas para unos dedos de los pies bonitos, ¡bien hecho!". A esto otra seguidora se sumó: "Los dedos de los pies más monos que he visto nunca". La publicación cuenta ya con más de 2.400 me gusta y cientos de comentarios que alaban tanto los pies de Jennifer Lopez como su buen gusto. Tampoco faltan los que elogian la técnica de Bachik.