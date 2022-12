Los motivos por los que Isabel Preysler, ex de Julio Iglesias, rompió su relación con Mario Vargas Llosa

Tras ocho años de relación, Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, considerados una de las parejas más reconocidas de la alta sociedad española decidieron poner punto final a su romance, que en apariencias parecía ir todo perfecto y hasta hace poco tiempo se mostraban muy enamorados.

Lo cierte es que en la familia Preysler no están atravesando por un buen momento en lo que respecta al amor, ya que esta reciente ruptura del la ex esposa de Julio Iglesias y el escritor, se suma a la separación que se dio hace unos meses de su hija Tamara Falcó con el empresario Iñigo Onieva.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa se separaron tras 8 años de relación.

La palabra de una especialista

Según datos estadísticos, más de 1.000 parejas mayores de 70 años se separan al año. Muchas personas que llegan a esa etapa, se dan cuenta que con la persona que han convivido no es la ideal. Las razones para una ruptura son múltiples, pero hay una que puede destacar sobre el resto: "La rigidez mental hace que nos volvamos más exigentes con la edad. Llega un momento en el que haces balance emocional y no te compensa seguir con esa persona", señala la psicóloga Lara Ferreiro, especialista en terapia de parejas.

Asociando este problema a Vargas Llosa y a Preysler, no solo lo mencionado anteriormente puede afectar, además puede haber un problema de expectativas. Según informan varios medios de comunicación, las discusiones que mantenían ambos eran muy fuertes y eso a ella no le gustaba: "Ella es muy tranquila, quiere disfrutar de sus nietos, sin conflictos", explica Lara. También puede haber influido el efecto espejo, ya que su hija Tamara está pasando por una ruptura y ha decidido que no tiene por qué aguantar nada.

La separación de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa se habría producido antes de Navidad.

Los motivos de la ruptura

Las primeras informaciones apuntan a que antes de Navidad, el escritor y la celebridad tuvieron una acalorada discusión en la vivienda de Isabel Preysler. Así fue que algunos testigos declararon haber visto a Vargas Llosa abandonar la casa para mudarse a una casa en pleno centro de Madrid.

La periodista del programa español “Sálvame”, María Patiño, reveló que todo fue por una petición de boda por parte de Isabel Preysler y que, presuntamente, fue frustrada por Vargas Llosa. "Isabel Preysler solo tiene un deseo: casarse", dijo Patiño. Sin embargo, el ganador del premio Nobel de Literatura no estaba dispuesto a cumplir, actitud que los llevaron a continuos roces, hasta poner punto final a la relación.