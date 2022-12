El duro reproche que recibió Millie Bobby Brown por su actitud contra un actor de Enola Holmes 2

Millie Bobby Brown es reconocida internacionalmente por su interpretación de Eleven en la aclamada serie de Netflix, Stranger Things. Luego de este papel pudimos confirmar que la joven estaba lista para ponerse en la piel de los personajes más versátiles. Por eso, llegó rápidamente a su vida la posibilidad de ser Enola Holmes, la hermana pequeña del popular detective Sherlock Holmes. Esta producción tuvo tanto éxito que hace unas semanas se estrenó su continuación, sin embargo, la feliz noticia quedó opacada por un escándalo que envuelve a su protagonista con uno de sus compañeros del set.

En Enola Holmes Millie Bobby Brown ha demostrado un carisma e histrionismo muy distinto al de su personaje en Stranger Things. Y eso, sin dudas, fue lo que ha encantado a miles de personas alrededor del mundo. Sin embargo, recientemente esto ha cambiado debido a que la actriz recibió una fuerte denuncia de una coordinadora de intimidad de la película. Aunque, todo comenzó luego de un vídeo de TikTok que ella misma publicó.

A través de su perfil oficial Bobby Brown reveló un detalle impactante del rodaje. En el audiovisual explicaba que sorprendió a Louis Partridge durante una escena juntos. Por lo que contó le agarró la cara a su compañero y le plantó un beso inesperado. “Fue monísimo”, relató. Luego, continuó: “Cuando realmente tuvimos la escena yo tenía que pegarle, y como Louis es un buen amigo no dejaba de pegarle. No lo estaba fingiendo, de verdad le estaba haciendo daño y al final me dijo ‘Millie, ¿puedes probar a pegarme de mentira?’. Le estaba dando fuerte en el estómago. Es una escena muy mona que creo que a los fans les encantará”.

Millie Bobby Brown fue acusada por la coordinadora de intimidad, Jessica Steinrock, de su mala actitud y que su compañero Louis Partridge no dio su consentimiento para el beso fuera de cámara.

Y esto fue lo que generó una gran polémica debido a que Jessica Steinrock, la coordinadora de intimidad de Enola Holmes le respondió: “Adoro a Millie Bobby Brown, pero esta no es la anécdota graciosa que ella cree. Estoy segura de que entre ella y su compañero había mucha confianza, pero nunca deberíamos sorprender a nadie durante escenas de pelea o intimidad”, comenzó diciendo. Después de esto, agregó: “Nunca. Al fin y al cabo esto significa que no tenía su consentimiento para besarle, y cuando tu compañero responde con sorpresa al beso, es que no ha existido la comunicación necesaria. Son las pequeñas cosas como estas las que con el tiempo son importantes”.

Millie Bobby Brow y Louis Patridge se hicieron muy amigos en el set de Enola Holmes.

Aunque, por si esto fuera poco, Steinrock aseguró que, para cuestiones así, a pesar de que Millie Bobby Brown sea una estrella, de igual manera necesita consentimiento previo. “Cuando hacemos escenas picantes nos encanta divertirnos, pero el consentimiento es obligatorio siempre. Que conste que me encanta Enola Holmes, pero para la próxima: hay que pedir permiso”. Sin dudas la coordinadora de intimidad no dudó en respaldar su trabajo ante esto y reprochó la actitud de la intérprete.