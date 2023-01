Coqueto: esta es la actitud que más le molesta a Chayanne cuando le van a tomar una foto

Chayanne es el artista que podemos decir que nos ha robado más de un suspiro y, también, el corazón con alguna de sus miles de canciones románticas. Tiene el don en la voz, en la composición y en la forma de interpretaras. Además, a sus 54 años sigue luciendo joven, con esa sonrisa de punta a punta que desborda y que puede lograr lo que se proponga. No obstante, ha dejado entrever por medio de una publicación de Twitter que hay una actitud que le molesta mucho al momento de tomarse una foto. ¿Te imaginás de qué se trata?

Chayanne es una persona que por su profesión está acostumbrado a la exposición, a los flashes, a la sesión de fotografías, que sus fans lo crucen por la calle y le pidan un video o una instantánea. Pero, ¿qué pasa cuando no nos dan tiempo para prepararnos ante una cámara? La respuesta es sencilla: sale mal o movida. Esto es lo que le ha pasado recientemente a ,Chayanne a pesar de ser una de las personas más fotogénicas del mundo.

El puertorriqueño se suele mostrar muy activo en sus redes sociales, especialmente en Twitter, donde habitualmente comparte alguna que otra imagen de él o algunas reflexiones o comentarios sobre sus vivencias. Ahora descubrimos que muy a su pesar, también se anima a compartir con sus seguidores otro tipo de publicaciones aunque no saquen lo mejor de él.

A Chayanne le gusta posar y salir bien en las fotografías que le toman.

Asimismo, el cantante se ha sumado a TikTok y nos demuestra, una vez más, que el talento es algo que no le sobra y que desprende por todos sus poros. Y de cara a estas fechas navideñas, Chayanne lo ha utilizado mucho para dar algunos consejos sobre estos días tan mágicos del mes de diciembre.

Es uno de los artistas que suele acaparar la atención y las miradas de todos los fans que tiene por todo el mundo. Pero en su última foto en esta red social no parece que esté muy contento con cómo ha quedado. Y se animó a mostrarla.

Mi cara cuando no me dan tiempo de posar uD83EuDD2A pic.twitter.com/Ubch0pI3EN — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) December 20, 2022

Demasiado serio, podemos pensar, al compararlo con otras imágenes que tenemos de él… Pero si hay algo que el resalta de esta imagen es lo siguiente: “Mi cara cuando no me dan tiempo de posar”, que acompaña con un emogi que tiene un ojo guiñado y la lengua fuera. ¿Ustedes también creen que la fotografía no lo favorece?