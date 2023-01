Cada año Luis Miguel pide el mismo deseo de Navidad pero nunca se le cumple

Gracias a la serie producida por Netflix, pudimos conocer mucho más a fondo la vida de Luis Miguel. Las infidelidades por parte de Luisito Rey y su obsesión con la carrera de su hijo provocaron que Marcela Basteri se quisiera separar de él. Tiempo después, ella desapareció de la faz de la tierra y no vuelvió a ser vista, un misterio que al día de hoy se sigue investigando. Aunque muchos consideran que el cantante sabe su paradero pero jamás lo quiso revelar.

La Navidad para la mayoría de personas es una temporada para disfrutar principalmente a la familia, sin embargo, para Luis Miguel le fue negada esta posibilidad desde que su madre se separó de su papá Luis Rey y jamás se le volvió a ver. Este doloroso trauma ha perseguido al Sol de México toda su vida, incluso confesó que su deseo más anhelado de Navidad sería volver a encontrarse con su madre Marcela Basteri, así lo confesó en una entrevista con el conductor mexicano Adal Ramones y que usuarios recordaron en estas fechas al escuchar las tradicionales canciones del cantante como Santa Claus Llego A La Ciudad o Blanca Navidad.

El deseo más grande Luis Miguel y que pide cada año en Navidad es volver a ver a su mamá Marcela Basteri.

En el video se observa que Luis Miguel tiene un nudo en la garganta al ser interrogado por Adal Ramones en lo que en esa época fue un exitoso programa llamado Otro Rollo en el 2003, cuando el actor cumplía 33 años. En las imágenes se escucha a Adal Ramones preguntarle a Luis Miguel sobre un deseo para Navidad. “¿Qué le pedirías a Santa por Navidad?”, pregunta el conductor. “Volver a ver a mi madre”, contesta tajante el cantante.

“Sería el regalo de mi vida. Eso me ayudaría mucho a mí y a mi alma. Es importante eso”, sentencia Luis Miguel en la entrevista que se viene viralizando en YouTube. En aquella ocasión, Adal Ramones viajó a Acapulco a entrevistar a Luis Miguel con motivo del lanzamiento de su disco ‘33'. La tremenda entrevista fue emitida en el programa Otro Rollo y quedó grabada en YouTube para la historia.

Posteriormente Ramones lo cuestiono sobre si le gustaría tener su propia familia y tener a un hijo que le preguntará cómo le fue en el trabajo, a lo que el también actor contestó: ”Sí, yo creo que es una parte importante de la vida de un hombre, tener tu propia familia y tus hijos. No descarto la posibilidad de hacerlo o de casarme, no lo sé, a veces parece que pienso mucho las cosas, pero cuando estoy emocionalmente involucrado soy capaz de eso y más, es cuestión que con la persona correcta se dé, no descarto nada”.

Si bien el deseo de familia es algo muy poderoso que anhelaba el cantante, no fue así con sus propios vástagos ya que desde su primera hija Michelle Salas no se asumió como padre y no la reconoció hasta 20 años después, pero además con sus otros dos hijos menores no los visita ni convive con ellos desde que se separó de Aracely Arámbula.

En diversas ocasiones, la actriz Aracely Arámbula ha externado que le gustaría que Luis Miguel cumpliera su papel de padre sin necesidad de que la ley se lo esté solicitando de manera constante, pero además, lanzó el siguiente comentario durante uno de sus encuentros con un grupo de reporteros: “Yo preferiría más tiempos compartidos con la familia. Que ellos pudieran compartir también allá, porque el tiempo no regresa. Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos”, mencionó respecto a sus hijos.