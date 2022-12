Quién es el hermano de Sylvester Stallone que muy pocos conocen

Una de las más grandes estrellas de acción en el mundo Hollywood es sin lugar a dudas Sylvester Stallone. El actor es ampliamente conocido por sus películas y producciones, y eso a veces deja de lado su vida privada y familiar, advirtiendo que tiene un hermano que también es parte de industria cinematográfica pero que no es tan conocido: Frank Stallone.

Tanto como Rocky o el mismísimo Rambo, Stallone logró cautivar a cientos de generaciones con sus films, varios de ellos bajo su producción y dirección. Se convirtió en toda una institución, aunque poco se sabía de su familia más allá de la que formó con su esposa y cinco hijos.

Recordemos que el actor se casó hace 25 años con Jennifer Flavin, con quien tiene tres hijas (Scarlet, Sistine y Sophia), además de dos hijos previos (Sage, ya fallecido, y Seargeoh) fruto de relación con Sasha Czack. De todas formas su familia va más allá, y como hijo de Jacqueline France Labofish y Frank Stallone Sr., Sylvester tuvo dos hermanos.

Acá es cuando entran en escena la fallecida Toni Ann D'Alto (murió en 2012 y era hermana por parte de su madre) y Frank Jr., este último siendo un músico y actor ocasional, que más allá de haberse dedicado al rubro no corrió con la misma suerte de Sly.

Frank tiene en la actualidad 72 años y su carrera artística comenzó como cantante en la banda de jazz American Big, llevándolo la música a componer la banda sonora para la película Staying Alive, ganando por ello un Premio Grammy.

Sylvester Stallone junto a su hermano menor, Frank Stallone.

El hermano menor de Stallone tiene una importante incidencia en la vida del aclamado artista, ya que varias de sus canciones han formado parte de la banda sonora de las cintas de Sylvester.

Pero, de la misma forma que lo hizo Sly, Frank siguió explorando otras áreas en el cine no se detendría allí y buscó tener protagonismo delante de una cámara. De hecho su currículum es bastante extenso, aunque sin alcanzar gran fama.