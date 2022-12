Miley Cyrus reveló quiénes serán sus invitados en el programa especial que conducirá de “Noche Vieja”

Uno de los shows más vistos de la televisión tenía que tener a su gran anfitriona para fin de año y la elección fue más que acertada. Miley Cyrus conducirá el programa ‘Miley’s New Year’s Eve Party’ junto a su madrina Dolly Parton y tienen preparado un especial muy divertido en donde no sólo habrá juegos sino también mucha música. El carisma y la personalidad de la artista traspasa la pantalla, por lo que ya tienen en mente realizar un programa para el recuerdo de todos los televidentes.

Miley Cyrus se unirá a las estrellas de Saturday Night Live, Chloe Fineman y Sarah Sherman en su especial de Nochevieja. El gran espectáculo de fin de año de NBC de la creadora de éxitos Wrecking Ball, Miley's New Year's Eve Party, también contará con actuaciones de la banda Liily y el cantante Fletcher. Además, el trío de comedia Please Don't Destroy: Ben Marshall, John Higgins y Martin Herlihy también se unirán a la diversión. Las estrellas se suman a los artistas previamente revelados, como Sia, Latto y Rae Sremmurd, para aparecer en el programa que Miley copresentará con su madrina Dolly Parton este año.

El especial de 2021, el primero del cantante de We Can't Stop tuvo como coanfitrión a Pete Davidson, pero no participará este año. Cyrus previamente se burló de que la lista de invitados para el programa era "muy yo". Miley agregó: "Está curado de una manera que no tiene sentido, pero tiene un sentido total". Mientras tanto, Dolly habló recientemente de su entusiasmo por unirse a su ahijada para el programa.

"Vamos a hacer algunas parodias. Sé que cualquier cosa puede pasar en vivo con nosotras dos. Estoy segura de que usaremos algunos disfraces extraños y cantaremos algunas canciones serias, algunas canciones divertidas (y) traeremos el Año Nuevo de manera divertida, estoy segura. Espero con ansias eso y estar en Miami en esa época del año. Cuando Cyrus me preguntó por primera vez, cuando habló sobre hacer el programa de Año Nuevo, pensé que podría ser desde Nueva York y no lo iba a hacer porque no quería tener tanto frío, ya sabes", abundó Parton.

Miley estuvo de acuerdo con su madrina, como contó Dolly. "Me dijo: 'por eso no lo hago en Nueva York. Por eso me voy a Miami'. Entonces, lo haremos allí, así que debería ser muy divertido. Nunca he pasado mucho tiempo en Miami", contó. Cyrus y el productor ejecutivo de Saturday Night Live, Lorne Michaels, serán los productores ejecutivos del especial, que se grabará en vivo desde Florida.