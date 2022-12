Un vínculo roto: la tormentosa relación de Elton John con su madre

No resulta ser algo muy extraño que varios famosos y personalidades del mundo Hollywood tengan trasfondos familiares fuertes. En el caso de Elton John, tanto su vida como su carrera han estado lleno de polémicas y una de esas situaciones tiene que ver con la relación que tenía con su madre, Sheila Eileen Farebrother.

Según 'Rocketman', película que relata la vida de Elton, la mujer en cuestión no era el tipo de madre que apoyaba demasiado a su hijo. Al contrario, en el film se muestra el lado cruel que Sheila podía llegar a tener. De hecho estamos ante una relación que se rompió, por la cual estuvieron años sin hablarse.

“Si hacía un nuevo álbum, era una basura; si compraba un cuadro, era muy feo; si tocaba en un concierto solidario, era la actuación más aburrida a la que había asistido que se salvó por la participación de otro artista”, relata el cantante como parte del testimonio.

Además, el artista señaló que fueron dos ocasiones las que marcaron el distanciamiento con su madre: cuando dejó de trabajar con su asistente personal, Bob Halley, y cuando se casó con su pareja y padre de sus dos hijos, David Furnish, en 2014, tras más de una década juntos.

En la película queda en evidencia que la relación entre Elton y su madre fue tensa durante un largo periodo, y particularmente hay un punto de inflexión que se dio cuando Sheila supuestamente le dijo a su hijo que nunca encontraría el amor verdadero debido a su homosexualidad. Un duro golpe para el artista, más aún después de advertir que ella le manifestó sentirse avergonzada de ser su madre.

Farebrother nunca perdonó a su hijo que rompiera relaciones con Halley en 2008. “Mamá estaba absolutamente furiosa cuando se enteró de que Bob se había ido: se llevaban muy bien. Ella no quiso escuchar mi versión y me dijo que Bob siempre había sido más un hijo para ella que yo mismo. Y fue entonces cuando me dijo: ‘Te importa más esa maldita cosa con la que te casaste que tu propia madre", explicó.

Elton John y su madre tuvieron siempre una muy tensa relación.

Elton explicó que desde entonces todo cambió y la relación se rompió por un dilatado tiempo. “No volvimos a hablar durante los siguientes siete años”. A pesar de ello y su enfado, el cantante aseguró que no dejó de preocuparse por su madre. "Fue triste pero yo ya no la quería en mi vida", confesó a pesar de estar al tanto de todo y no permitir que le falte nada.

Independientemente de todo el dolor que pasó, el cantante se volvió a acercar a su madre después de enterarse que estaba enferma. La invitó a almorzar, y si bien podía haberse dado un nuevo momento incómodo cuando ella rechazó a sus hijos en esa ocasión, él insistió en decirle que a pesar de todo la seguía queriendo. Elton John y su madre llegaron a estar siete años sin hablarse.

“Yo también te quiero, pero no me gustas en absoluto”, le respondió su madre, algo que según el cantante sirvió para cerrar un capítulo pendiente en su vida. Limaron asperezas, aunque unos meses después, en diciembre de 2017, ella falleció.

“Estaba increíblemente molesto. La había visto la semana anterior y sabía que tenía una enfermedad terminal, pero no la vi tan mal. Ella nunca fue una madre cariñosa pero hubo momentos en los que me apoyó y en los que fuimos felices”, cerró John recordando aquel momento en el que se enteró de la partida de Sheila.