Ninel Conde y los rumores sobre un nuevo romance

Ninel Conde ha estado soltera desde su última relación con el empresario colombiano Larry Ramos, quien logó escapar de la justicia estadounidense y en la actualidad se encuentra prófugo, luego de que lo hayan señalado por fraude. Ahora, una serie de rumores apuntan a que la cantante estaría comenzando un romance con un hombre que vive en Miami, Florida.

En un reciente encuentro con la prensa, la artista se refirió a su estado civil. "Estoy soltera. Tengo amigas, amigos, de todo, sí, tengo muchos amigos. No sé si esté abierta al amor o no, simplemente, estoy viviendo mi vida en paz. Mi prioridad es, obviamente, mi familia, mis hijos y mi trabajo. Mi único hombre en la vida, en este momento, se llama Emmanuel, mi hijo, y es todo", aclaró Ninel.

Debido a las experiencias amorosas vividas en el pasado, la actriz dejó en claro que se ha vuelto más precavida. "Al primer foco rojo, me doy la vuelta y me voy o no contesto más mensajes. Sé lo quiero y lo que no quiero. Cuando una mujer sabe lo que quiere es más difícil engancharse", dijo Conde.

Con respecto a la situación legal y los acuerdos a los que llegaron con Giovanni Medina, padre de su hijito, Ninel Conde aseguró que las cosas marchan bien, pero que esta Navidad no podrá pasar con su pequeño. "Es un tema en que no puedo ahondar mucho en detalles porque hay un acuerdo privado, pero todo bien. Evidentemente, el 24 de diciembre no voy a coincidir con mis dos hijos juntos, pero bueno, todo es un proceso y en algún momento sucederá", expresó la artista.

"Cada ser humano es diferente y cada situación es distinta, llegas un punto en el que encuentras esa salida que creo es lo mejor. Cuando entiendes que es mejor tener paz que tener la razón, no sé. No puedo entrar en detalles, repito, porque no quiero herir susceptibilidades. La cosa está tranquila, así que vamos a cambiar de tema", finalizó Ninel.