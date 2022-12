Margot Robbie reveló la particular forma en la que celebrará la Navidad

Una de las fiestas más esperadas de todo el mundo es sin dudas la Navidad. Esta celebración implica la reunión de la familia, brindar por miles de motivos, bailar en las calles, comer algo distinto a lo usual, vestirse de una forma diferente o, tal vez, disfrazarse, como el plan que tiene preparado Margot Robbie para esta Navidad. La actriz reveló que, junto a sus amigas, piensan homenajear a uno de los clásicos del cine vistiéndose como lo hicieron sus personajes. ¿Te imaginás de qué película se trata?

Estamos a tan solo cuatro días de que se festeje la Navidad a nivel mundial y llegue una de las celebraciones más representadas en la historia del cine. Para Hollywood y sus estrellas, la figura de Santa Claus y el clima festivo son muy importantes. Pero para algunos tiene todavía más peso que para otros, como el caso de Margot Robbie, que aunque nació en Australia donde la Navidad se celebra en verano, en la playa, ama los festejos que popularizaron las películas.

Margot Robbie se declaró 'dictadora' de la Navidad porque le encanta celebrarla.

Durante una entrevista con Jimmy Kimmel, la actriz de Birds of Prey reveló cómo festejará esta Navidad en compañía de sus grandes amigas. Parece que todos los años se dedican a organizar cenas inolvidables y la del 2022 no será la excepción. Según contó, la idea es que durante la Noche Buena de este sábado recreen la secuencia de una popular película de comedia con una icónica escena navideña.

“El fin de semana con mis amigas hacemos… Sí, como una reunión de chicas, como una tradición navideña. Este año… Cuando digo que amo la Navidad significa que soy una dictadora de la Navidad”, aseguró la actriz. Luego, reveló: “Este año nos vamos a vestir como hacen en Mean Girls y vamos a aprender el baile de Mean Girls. Todos los novios y esposos se reúnen, nos presentamos y les hacemos el baile, exigimos tragos navideños, todo”.

Este año, Margot Robbie y sus amigas se vestirán como las chicas de Mean Girls y harán también el baile de Navidad.

Para todos los que nos criamos en el mundo occidental y festejamos la Navidad, hubo un día trágico en el que alguien nos reveló la verdad: Santa Claus no existe. Para Margot Robbie, el monstruo a cargo de romper esta burbuja fue un compañero de su escuela. Fue tal el impacto para ella que al día de hoy lo recuerda “muy bien”, aunque hayan pasado ya más de 25 años desde ese momento.

“No recuerdo cuántos años tenía. Tal vez tenía 8 o algo así. Ya sabes, estaba en la escuela, en el recreo y alguien me dijo. Volví a casa y consulté con mi mamá y no me mintió. Me dijo: ‘Es cierto, no es…’, me da miedo decirlo por si hay niños viendo, no quiero destruirles… No quiero ser la persona responsable de ese momento”, dijo antes de completar la frase. Acto seguido, remarcó que “fue un día muy triste”, porque mientras consultaba con su madre esto se dio cuenta de que esto significaba que tampoco eran reales el conejo de Pascua y el hada de los dientes.