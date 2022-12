Chiquis Rivera muestra su escultural figura con un diminuto bikini negro

Chiquis Rivera ha experimentado una espectacular transformación física luego de someterse a un régimen donde ha cambiado sus hábitos alimenticios, cuenta con una estricta rutina de ejercicios y pone énfasis en los cuidados corporales. Cabe destacar que la hija mayor de Jenni nunca tuvo pudor en mostrar su figura tal cual estaba, pero ahora, presumió de su nueva silueta publicando un video en sus redes sociales donde se la ve con un diminuto bikini de color negro.

"Tu súperpoder es ser sin disculpas... ¡Tú! Ser verdaderamente dueño de lo que estás destinado a ser y hacer en este mundo sin que las opiniones de los demás lo afecten. No es fácil llegar a esta resolución, pero una vez que la dominas... ¡experimentas la verdadera felicidad! Sé tú, defectos y todo”, escribió Chiquis junto al video que publicó.

Como era de esperarse, sus seguidores reaccionaron, y si bien la artista encendió las redes con el video que levantó en su cuenta de Instagram, las opiniones fueron a favor y en contra. "La Chiquis contradice todo en su vida; dice que no le afectan las opiniones de los demás, pero se hizo todos esos cambios por que el bullying no lo soportó cuando la llamaban con sobrenombres. Debería no olvidar el respeto hacia ella, el amor propio y los valores, esos no cambian nunca", dijo una cibernauta.

"¡¡¡Luces increíble mami!!! ¡Tan linda!", "que bello cuerpo se te ve Chiquis, la verdad se nota el esfuerzo de ejercicio que haces", "nunca entenderé que pretenden ¡con esas fotos! ¿Está bien la chica? Si se ve muy bien pero creo que los trajes de baño se usan en la playa", "luces espectacularmente hermosa", "no necesitas enseñar tu cuerpo para triunfar, eso lo hacen las que no tienen talento", "eres eso a lo que todos le llaman mujer, yo simplemente le llamo: bendición divina", "no encuentras como llamar la atención. Necesitas un psicólogo urgentemente Chiquis", y "con dinero hasta yo me mando a rebanar un poquito de todos lados", fueron otros comentarios que recibió la cantante.

Chiquis ha declarado que su actual novio, Emilio Sánchez, está detrás de su nueva figura; así que está feliz con la transformación física que está llevando adelante.