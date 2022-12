Así es la relación de Michel Renaud con el hijo de su novio Matías Novoa

Michelle Renaud y Matías Novoa están pasando por su mejor momento sentimental, y cada vez que aparecen juntos o realizan alguna declaración, queda en claro que su relación se va consolidando cada vez más. Es así que incluso la actriz ha dicho en un momento que la convivencia es casi como estar casados, y es por ello que ambos actores también comparten su día a día con sus respectivos hijos, Marcelo y Axel. En un reciente encuentro con la prensa en la premiere de la película “Malvada”, la protagonista de la telenovela “La Herencia” reveló como se lleva con el hijo de su actual novio.

Michelle Renaud habló sobre la relación que tiene con su novio Matías Novoa y sus respectivos hijos.

"Es mi primera premiere, mi primera película en cine. Está mi mejor amiga, mi papa, mi hijo Marcelo, mi novio Matías Novoa. Axel también viene, ahorita nos vamos a tomar algo. Nos amamos. Cuando el amor es más grande, todo funciona. El amor triunfa", expresó la actriz.

Por ahora, Matías Novoa no quiso hablar de casamiento.

Por su parte, Matías Novoa, se mostró un poco incómodo cuando le cuestionaron sobre la posibilidad de sellar su amor con Michelle delante del altar el año que viene. "No sé, no sé si nos vamos a casar el próximo año. Siempre empiezan a preguntar esas cosas, empiezan a adelantar las etapas. Estamos pasando una etapa divina, tenemos una familia maravillosa y, por supuesto, que no descarto para nada casarme con Michelle", dijo el actor argentino.

Michelle Renaud también se refirió a la convivencia de su hijo con su padre Josué Alvarado, quienes por cuestiones legales habían estado alejados. "Somos una familia muy afortunada, la verdad. El amor es lo más importante siempre. La familia es lo más importante", finalizó la actriz.