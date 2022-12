La sorprendente sesión de fotos sin ropa de Alicia Silverstone para una campaña de PETA

Son varias las estrellas de Hollywood unidos a distintas causas sociales, ambientales o en defensa de los animales. Una de ellas es Alicia Silverstone quien pertenece hace tiempo a la organización PETA, la institución más grande que lucha por los animales y sus derechos. En esta ocasión decidieron lanzar una campaña con la actriz completamente desnuda y ella estuvo encantada de poder ayudar con la causa y de verse tan sensual en la cámara.

Alicia Silverstone tiene un amplio recorrido en la industria cinematográfica de Hollywood donde se hizo de un nombre a partir de sus protagónicos en películas como Clueless, Batman y Robin, The Babysitter, Blast from the Past, Tropic Thunder, Scream y la más reciente Senior Year estrenada este mismo año. Además de su carrera profesional esta intérprete valora con mucho énfasis la vida animal y en ese sentido está lista para accionar.

Alicia Silverstone posó sin ropa para una campaña de PETA.

La experimentada actriz es parte de PETA, la organización cuyas siglas significan Personas por el Trato Ético de los Animales. Con base en los Estados Unidos y tres millones de miembros y partidarios la entidad es el mayor grupo por los derechos de los animales en el planeta entero y Alicia Silverstone es una de las caras conocidas que en más de una oportunidad decidió apoyar los esfuerzos de esta institución.

Una nueva campaña de PETA muestra a Alicia Silverstone en una fotografía desnuda y el aviso dice: “Viste vegano. ¡Compra cuero de cactus, champiñón o manzana en su lugar!”, pidiéndole a las personas que reemplacen el cuero animal con alternativas más sustentables que hoy están a disposición de cualquiera que tenga la intención de usar esa clase de material.

“Nunca, nunca, me desnudo en la televisión, en el cine, nada, nunca, no, pero lo he hecho para PETA porque eso es lo que me importa", dijo la actriz en un comunicado de prensa obtenido por Fox News Digital. “La cantidad de recursos, agua, comida, petróleo para el transporte, la cantidad de energía que se gasta en hacer cuero es extraordinaria. Simplemente no es sostenible. La Tierra no puede manejarlo”, dijo con mucha conciencia Alicia Silverstone.

"Si tengo que desnudarme para que te importen los animales, entonces eso es lo que haré", dijo la actriz al comienzo de un video de la organización. Después de explicar cómo el cuero afecta al planeta, agregó: "Mi sueño es llevar estos materiales veganos y amigables con el medio ambiente a manos de diseñadores famosos. Prefiero ir desnuda que usar animales". El anuncio aparecerá en una valla publicitaria en Times Square de la ciudad de Nueva York.