Este es el nuevo cambio de look de Jennifer Garner que la hizo rejuvenecer 10 años

Hay una bandera que Jennifer Garner siempre se encargó de defender y enarbolar y es la del rostro limpio y libre de cirugías. A sus 50 años, es una de las mujeres de Hollywood más admiradas por su belleza, la cual destaca por su completa naturalidad. No es que no le guste maquillarse pero si está en contra de las agujas e intervenciones quirúrgicas y prefiere cuidar su piel siguiendo los pasos simples de la buena alimentación, hidratación, protector solar y mucho ejercicio físico. Los últimos días, la actriz sorprendió con un nuevo cambio de look que le sienta muy bien y la hace lucir 10 años más joven. ¿Ustedes también quieren probarlo?

Hace unas semanas Jennifer Garner decidió dar un cambio a su cabello, y se decidió por la cabellera que mejor sienta a los 50. Así la actriz se despedía de su largo pelo recto sin demasiada forma (pero súper cuidado), para dar la bienvenida a uno con muchísimo más estilo y con la que además ha logrado quitarse hasta 10 años de golpe.

Este es el cambio de look que se hizo Jennifer Garner que la rejuveneció 10 años.

Te la cruzás por la calle y no te imaginás que Jennifer tiene 50 años y tres hijos que comparte con Ben Affleck, Violet, Seraphina y Samuel. La melena long midi que ha elegido la actriz es de las tendencias de media melena que más veremos en el 2023, y que sin duda le ha traído un soplo de aire fresco a su imagen.

De la manera que más le gusta a Jennifer lucir su melena midi, también nos parece todo un acierto. Así con raya a un lado consigue un efecto anti-aging inmediato. Por otro lado, Garner se inclina por el cabello con mucha textura, que logra con unas estupendas ondas abiertas.

Jennifer Garner sabe cómo lucir el cabello corto.

Como podemos ver, la actriz sabe cómo cuidar su cabello y mantenerlo, así como la salud de su piel. De esta manera, se asegura el volumen del pelo y ese punto sexy que desprenden las melenas texturizadas que tanto nos gusta. Por eso, nos parece que Jennifer ha acertado de lleno con su nueva melena que tiene tantas posibilidades y trae un look más moderno a su rostro tanto que se la puede confundir con su hija Violet.