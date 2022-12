Cuál es el éxito de taquilla que detestó protagonizar Christina Ricci

Christina Ricci regresó al centro de la escena durante estas últimas semanas luego de su participación en Wednesday, la popular serie de Netflix que ya es un verdadero éxito y furor dentro de la plataforma. Hoy se encuentra totalmente renovada, sin embargo no todo en su carrera ha marchado como hubiese querido.

Lo cierto es que Chrstina ha tenido un tiempo en las sombras y ahora con esta miniserie, en la que justamente es parte de la familia Addams pero desde otro enfoque, fueron saliendo a la luz algunos detalles de su trayectoria. Entre confesiones y demás, dio a conocer que se arrepiente de haber hecho una popular película: Casper.

Sí, así como se lee. Fue a principios de los 90 cuando se daba una época dorada del cine familiar, con éxitos como 'El retorno de las brujas', 'Halloweentown' o 'Casper'. Era el año 1995 cuando la película vio la luz, la adaptación de una historieta de Harvey Comics que a su vez fue la incursión a un éxito de taquilla de la mano de Steven Spielberg, quien resultó ser el productor ejecutivo.

La historia de Casper es famosa por tratarse de un entrañable fantasmita que lo único que quiere es tener un amigo, a pesar de que ya está muerto. Una premisa inocente, pero igual un tanto oscura, en la que Ricci actuaba como la niña protagonista Kat Harvey y que se iba a convertir en la buscada amiga del fantasma.

La película recaudó 287.9 millones de dólares, siendo un verdadero éxito para la época y marcando la infancia de muchos niños de aquel entonces. No obstante, al ser consultada sobre ello, Christina prefiere borrar ese film de su memoria y no guarda un grato recuerdo.

En una reciente entrevista para el podcast 'WTF' de Marc Maron, Ricci confesó que tras volver a ver la cinta con su hijo Freddie de 8 años, comenzó a odiar su trabajo en la película. Pasaron 27 años del estreno de la película, pero recién ahora la actriz se confesó al respecto.

Una joven Christina Ricci fue protagonista de la película Casper en 1995.

"Si realmente ves a Casper, yo estoy fatal. La gente se molesta mucho cuando lo digo, es una película maravillosa, es un tesoro de la infancia para la gente, pero yo estoy terrible en ella", comenzó explicando. Luego, al ser consultada de las razones que la llevaron a creer eso, explicó que pasaban muchas cosas en esa etapa de su vida.

"Tenía 13 años. Pasaban muchas cosas en mi vida. Todo fue muy difícil. Siempre estaba molesta, y creo que no me esforcé mucho, a decir verdad. Me da vergüenza admitir que creo que no me esforcé tanto como debería", señaló Ricci con absoluta sinceridad y abriéndose como nunca antes sobre dicho proyecto. Afortundamente, fue sólo su percepción personal y la película se mantiene como uno de los grandes recuerdos para muchos en su infancia.