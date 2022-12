Anya Taylor-Joy se confiesa sobre el momento más sucio y sangriento de su carrera

La popularidad y fama que ha conseguido Anya Taylor-Joy a raíz de estos últimos años ha sido descomunal. Desde que se instaló en el centro de los flashes, se transformó en una de las figuras más codiciadas en el mundo Hollywood y su proyección la ubica como una de las actrices que marca la nueva era.

Anya se ha hecho muy famosa gracias a series como Peaky Blinders, Gambito de dama y películas como La bruja (2015), Múltiple (2016), Los nuevos mutantes (2020) y Última noche en el Soho (2021). Ahora su próximo proyecto es Furiosa, un spin-off y precuela de Mad Max: Furia en la carretera.

Si bien no se sabe si habrá muchos más planes a futuro para Taylor-Joy dentro de la franquicia, esta participación dentro de la saga de Mad Max representa un nuevo salto en su carrera y de hecho personificará a uno de los personajes principales de esta serie de películas.

Lo cierto es que la actriz ha tenido que salirse bastante de sus habituales papeles en esta oportunidad. Si bien ya demostró en varias oportunidades ser una artista todoterreno, lo cierto es que en este film en particular encarnará a un personaje de muchísima acción y frialdad.

“He estado en un planeta diferente durante los últimos meses", comenzó explicando Anya en una reciente entrevista sobre el trabajo finalizado y los resultados del mismo. En el rol de Imperator Furiosa, narrará la historia y los orígenes del personaje.

"Creo que necesito sentarme e intentar digerir lo que sucedió en los últimos siete meses. Pero estoy increíblemente, increíblemente orgullosa de eso, y muy orgullosa de todas las personas con las que trabajé. Y solo por la cantidad de amor, esfuerzo y trabajo que se dedicó a ello, estoy emocionada de verlo”, agregó.

Anya Taylor-Joy aseguró que la experiencia de rodar Furiosa le cambió la vida.

Luego reveló: “Es lo más sucio y sangriento que he hecho, lo cual es decir algo, decir algo de verdad. Cada vez que me pongo sucia o sangrienta y no perfectamente remilgada y bonita, simplemente estoy divirtiéndome, ahí es donde me siento más cómoda. Así que sí, en Furiosa definitivamente estaba en mi calle”.