Zoe Saldaña, la protagonista de Avatar, y los miedos de estancar su carrera

Zoe Saldaña se convirtió en una de las actrices más importantes y populares del mundo Hollywood. Su nombre es sinónimo de éxito, ya que no resulta casual que dos de las películas más taquilleras de la historia como lo son 'Avatar' y 'Avengers: Endgame'.

Toda esa fama que ganó Saldaña no solamente recala en los papeles de Neytiri Omaticaya (Avatar) y Gamora (Avengers y Guardianes de la Galaxia, otro gran éxito de taquilla), sino que su carrera tiene que ver con muchos otros papeles que hizo dentro de su trayectoria.

El ejemplo más recordado fuera de estas franquicias es su papel en Uhura para 'Star Trek', o mismo su paso por la saga de 'Piratas del Caribe' (estuvo en 'La maldición del Perla Negra', la primera entrega). También pasó por 'La terminal', 'Muerte en un funeral', 'Colombiana', 'Nina' y recientemente también en 'The Adam Project'.

Hoy, con el reciente estreno de 'Avatar: el camino del agua', Zoe está lista para volver a tomar el reinado y volver a marcar un hito en cuanto a recaudaciones dándole vida nuevamente a su emblemático personaje. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa dentro de su vida, ya que en lo profesional ha sido encajonada dentro de estos papeles y eso a los actores no le resulta algo demasiado grato.

En una entrevista con Women's Wear Daily, la artista estadounidense de raíces dominicanas y 44 años admitió haberse sentido "estancada" durante estos últimos años a nivel artístico. Esto es debido a que su carrera giró (y bastante) alrededor de las franquicias mencionadas. "Siento que he estado estancada durante los últimos diez años de mi vida. Me siento atrapada haciendo esas franquicias", comenzó explicando.

Luego agregó: "Estoy muy agradecida por las oportunidades que me han dado, por colaborar con directores increíbles, por poder conocer a miembros del reparto que considero mis amigos y por interpretar a un personaje que los fans, especialmente los niños, adoran. Pero también significa que he estado estancada artísticamente en mi oficio no siendo capaz de expandirme, crecer o desafiarme a mí misma interpretando diferentes tipos de géneros y papeles".

Zoe Saldaña interpreta tanto a Neytiri en Avatar como así también a Gamora en Guardianes de la Galaxia.

Además, Saldaña habló sobre su metodología de trabajo, que actualmente consiste en "dar el 120 por ciento, hacer los deberes, ir pronto a la cama y centrarme en mi trabajo", y acerca del equilibrio entre su vida laboral y profesional. "Después de Avatar, cuando eres joven y con todo el tiempo que tienes, la oportunidad de viajar, ir a cenas lujosas, vestir ropa preciosa y la vida nocturna se vuelve muy atractivo. Tuvo mucho de trabajar duro y de [jugar] duro, lo que a veces impedía que me sintiese completamente orgullosa del trabajo que estaba haciendo", añadió.

Con todo esto reflexionó: "Ahora que soy algo más mayor y me gustaría considerarme un poco más sabia, estoy volviendo a esa sensación de tener esos hábitos saludable de ir pronto a la cama y trabajar. Sé que estás cansada. Sé que, realmente, quieres salir e ir con tus hijos y decir: 'Que le jodan al ensayo y a las prácticas y a esta sesión', pero no lo hago. Todavía me las arreglo para centrarme en mi vida familiar y en el trabajo. Y me siento bien". Zoe Saldaña es mucho más que los personajes que interpretó en sus últimas franquicias.

A pesar de ello, y para alivio de todos los fanáticos, Zoe aclaró que tampoco tiene intenciones de negarse a estas franquicias de momento. Con el reciente estreno de 'Avatar: el camino del agua', ya comenzaron a producir la tercera película de esta saga y además en mayo del año que viene volverá a ponerse en la piel de Gamora para la tercera parte de 'Guardianes de la Galaxia'.