Johnny Depp se comprometió a donar el dinero que Amber Heard le pague por perder el juicio

Se trató del juicio público más polémico de los últimos tiempos entre Johnny Depp y Amber Heard. La carrera de los actores se vino a pique cuando comenzó el enfrentamiento en el estrado ya que nadie quería estar involucrado con los demandados ni contar con ellos en su set de filmación. La balanza se inclinaba del lado de la protagonista de Aquaman, sin embargo, el intérprete de Jack Sparrow supo dar vuelta una situación que parecía imposible y logró reivindicarse. Hace unos días acordaron un nuevo acuerdo y Depp se comprometió a donar el monto recibido a una organización benéfica.

En aquel momento, a la actriz se le condenó a pagar 10 millones de dólares a su ex por un artículo publicado hace cuatro años en el Washington Post, en el que hablaba de su experiencia como víctima de la violencia doméstica sin mencionarlo en ningún momento, y a él se le ordenó compensar a Amber con dos millones de dólares por las declaraciones injuriosas que había realizado su abogado.

Al final, será ella la única que tendrá que pagar; un millón de dólares para ser exactos, y será su póliza de seguro quien cubra esa cantidad. Los representantes legales de la estrella de Piratas del Caribe emitieron un comunicado público para recalcar que esta solución no cambia "el fallo del jurado" en favor de su cliente.

Y también recalcaron que él se comprometió a donar esa cantidad a una organización benéfica "de verdad". Este último matiz es una indirecta a la actriz, que inicialmente se había comprometido a entregar a distintas organizaciones benéficas el dinero que recibió como parte de su acuerdo de divorcio de Johnny Depp: 3,5 millones a un hospital infantil de Los Ángeles y la misma cantidad a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.

En el juicio del pasado verano, Amber reconoció que no había donado la totalidad de los 7 millones de dólares que había recibido porque su ex la había demandado antes de que pudiera hacerlo. Ante las preguntas del abogado de Johnny, ella aseguró que se había comprometido a hacerlo, pero que no había sido posible; de hecho, un año fue su ex Elon Musk quien realizó una donación en su nombre de 500.000 dólares a UCLA.

Desde la organización había confirmado esta información añadiendo que esa suma constituía la mitad del dinero que habían recibido de parte de Amber. Ella insistió en que aún estaba decidida a cumplir su palabra, pero para lograrlo necesitaba que su ex dejara de demandarla.

Amber sigue sosteniendo que ha sido víctima de una cacería de brujas y que la popularidad creciente de Johnny Depp, que vuelve a gozar del favor siempre voluble de la meca del cine, consiguió que se ignoraran las abundantes pruebas que ella había aportado para demostrar las acusaciones de malos tratos que realizó en su día contra su ex. Ahora se siente capaz de volver a pasar por el mismo tipo de humillación que soportó durante el juicio porque ha perdido toda la fe en el sistema judicial.