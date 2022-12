¡Increíble! La verdadera altura de la modelo Karlie Kloss sin tacones

En el mundo de las modelos es esperable tener las piernas larguísimas y que el resto de las personas sientan que eres tan alta como un rascacielos. Entonces, si te destacas por encima del promedio de este grupo de estrellas, quiere decir que tu altura es realmente sorprendente. Tal y como le pasa a Karlie Kloss.

A pesar de que suele ser más alta que todas las personas que la rodean, a Karlie Kloss le encanta usar tacones, al menos en eventos públicos, lo que hace muy difícil que uno se pueda dar una idea a simple vista de cuál es su verdadera medida.

"Creo que me vería como una mujer loca caminando por NYC en tacones, ya que mido 1,88 m y 1,95 m en tacones. Además, tomo el metro, ¡así que me destacaría aún más!", dijo hace algunos años en una entrevista.

¿Cuánto mide Karlie Kloss?

Karlie Kloss es una hipnotizante celebridad con una altura de 188 cm (1,88 m), la cual le ha valido muchos contratos de modelaje. Su altura es una característica, más allá de su delgado cuerpo, que le ha permitido conseguir grandes contratos con algunas de las principales marcas de la moda.

Un detalle no menor, y sobre el cual ella habla abiertamente, es que solamente usa tacones en eventos o cuando está trabajando, y cuando no se encuentra en esos escenarios prefiere optar por unos tenis o zapatos sin tacón para no destacar tanto entre la multitud.

Karlie Kloss se sintió emocionada cuando lanzaron el emoji de jirafa, pues se siente identificada.

3 datos que seguro no conocías sobre Karlie Kloss

1. Le apasiona la tecnología

Fuera del modelaje, Karlie Kloss tiene interés en la tecnología y ha fundado el campamento "Kode con Klossy".

2. Todas sus hermanas tienen nombres con “K”

Ella es la hija del medio y todas sus hermanas tienen nombres que comienzan con “K”: Kristine, Kariann y Kimberly.

3. Es amiga de Taylor Swift

“También somos chicas normales de 20 y tantos, y creo que tienes que tener gente con la que puedas ser así. Ya sabes, los verdaderos amigos son difíciles de encontrar, y Taylor es una verdadera amiga. No hay nada mejor”, dijo la modelo sobre su relación con la artista hace un tiempo atrás.