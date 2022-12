La foto viral de Ben Affleck por que le hicieron bromas todo el año

Hace algunos meses, la boda secreta que tuvieron Ben Affleck y Jennifer Lopez fue uno de los temas más comentados en los principales portales del mundo. De hecho es sin dudas la gran noticia del 2022 en Hollywood, con la concreción de una pareja que se tomó muchos años para volver a darse una segunda oportunidad y hoy se encuentra muy feliz.

El pasado 16 de julio se hacía oficial el matrimonio de la pareja en Las Vegas en la segunda vuelta de su historia de amor, transcurridas dos décadas de su primera ruptura. Durante largas semanas se generó un fuerte revuelo alrededor de ellos, sin embargo, rápidamente decidieron escaparse a una luna de miel súper romántica para tener un poco de paz y no esconderse tanto.

Ninguno de los dos dejó de mostrar en sus redes el inmenso amor que se tienen, sin embargo como parte del asedio de los paparazzis siempre hubo riesgos de captar momentos tan desopilantes como privados e íntimos de la pareja, y así fue como llegó a darse una foto viral de Aflleck durmiendo.

Sin permitir que los famosos capten la presencia de las cámaras siguiéndoles 24/7, lo cierto es que como parte de un crucero romántico que la pareja compartió por el Río Sena se pudo fotografiar una desopilante imagen del actor de Batman, durmiendo boca abierta, apuntando hacia arriba y totalmente rendido al sueño.

A simple vista es una foto totalmente normal, lejísimos de ser escandalosa o generar alguna noticia. Sin embargo, en redes esa imagen se tomó de otra manera y rápidamente los usuarios convirtieron a Ben en objetivo de risas, con burlas y memes que se viralizaron de forma sorprendente.

El fenómeno de Affleck durmiendo en el barco se convirtió en un fenómeno, y es que muchos usuarios han relacionado la falta de sueño del actor en la que ya está siendo calificada como una "imparable luna de miel" con el supuesto contrato prematrimonial que habría firmado la pareja en el que la cantante exigía un determinado número de relaciones sexuales a la semana a su ya esposo.

Ben Affleck fue sorprendido por los paparazzis durmiendo una siesta.

Más allá del tinte gracioso que pueda tener, posteriormente trascendió que las cámaras abrumaron al actor y que estalló furioso contra los paparazzi porque no dejaron que la pareja disfrutara con intimidad este viaje en compañía de sus hijos.