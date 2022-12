Karol G tiene competencia y es de su misma sangre

Karol G no solo es una de las figuras principales de la industria musical actual que sólo sabe sacar hits y cosechar éxitos, también es una de las colombianas más despampanantes que no pasa desapercibida ni aunque lo desee, ícono de la moda y tendencia con sus looks coloridos y joviales. Pero la Bichota no es la única que enciende los escenarios, las pantallas y las redes sociales. La belleza corre por la sangre de las hermanas Giraldo y saben cómo lucirla a la perfección. Por eso, este fin de semana, su hermana Jessica estuvo en boca de todos al mostrarse en Instagram con un top para el infarto.

Parece que Karol G tiene competencia y pertenece a su propia familia. Se trata nada mas y nada menos que de su hermana Jessica Giraldo, que ha revolucionado las redes sociales haciendo unas fotos pecualiares. La Bichota posee una de las figuras más bellas entre las cantantes y todo lo que usa es ley porque sabe marcar tendencia. Y ahora Jessica brilla en las redes sociales para dejar claro que la belleza que poseen viene de familia.

Jessica Giraldo es abogada y es quien aconseja a Karol G en el ámbito legal. Aunque no se cansa de presumir en las redes de su espectacular belleza por lo que también podría pensar dedicarse al modelaje. Actualmente, la hermana de la artista latina cuenta ya con medio millón de seguidores en la red social Instagram.

La Bichota revolucionó a una discoteca de Provenza en Colombia, causando furor entre los asistentes. La colombiana revoleó su cabello bailando, además de cantar varios temas del momento, incluyendo algunos suyos. La gente presente en el local, pidió a Karol G que cantara algunos de sus temas más famosos y ella no pudo resistirse a las peticiones de sus fans, por lo que entonó algunas de sus canciones más famosas y logró hacer muy feliz a toda la audiencia presente.