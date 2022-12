Galilea Montijo aseguró que hubo peleas que dejaron a personas fuera de Hoy

Galilea Montijo (49) habló de “peleas“ en el interior de Hoy, el programa que integra. Y más allá de que resulta lógico que con 22 años al aire hayan habido cambios en el plantel de la emisión matutina, lo cierto es que la exreina de belleza contó que tuvo problemas con algunos de sus compañeros.

Galilea Montijo y Andrea Legarreta son los dos rostros que actualmente identifican al programa y a su estilo fresco, divertido y ágil.

Aunque recientemente, una de las estrellas confesó que en ocasiones ser auténtica y demostrativa de sus emociones le ha traído algunos problemas.

Aunque la celebridad mexicana confesó que prefiere ser sincera en cuanto a sus sentimientos, sean positivos o negativos, hay personas que trabajan con ella que lo han tomado de manera personal.

En el set de Ho, Galilea Montijo vestida como una diosa de blanco y plateado: ¡tan glamorosa como frontal!

“En el trabajo pasa mucho“, admitió la celebridad nacida en Guadalajara y comentó que algunas figuras que han pasado por el programa “ni siquiera se han quedado y nos lo han hecho saber“.

Así, insinuó que no solo con colegas sino también con personajes ocurrieron peleas, discusiones y desacuerdos, aunque la estrella dijo que de tener estas situaciones prefiere las personas “frontales“.

Galilea Montijo confesó, además, que le ocurre porque “no se le da esa parte de la falsedad: me ha traído muchas consecuencias si no me caes bien y te lo hago saber“ mostrándose tajante, aunque dijo que no es grosera.

Enseguida, también aclaró que ella es muy afectiva: “soy muy querendona, me gusta apapachar“. Es decir, si te quiere, lo demuestra, y si no te quiere ¡también!

En cuanto a los nombres que quedaron fuera del programa Hoy, incluidas algunas celebridades, estos no fueron confesados por la artista. Al menos, Galilea es tan frontal como reservada.