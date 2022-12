El ofensivo apodo que le pusieron a Jennifer Lopez por su origen latino antes de saltar a la fama

Ella es la artista con más discos vendidos de los últimos años, sus primeras películas fueron éxitos contundentes de taquilla, se la consideró la mujer más bella del mundo, se convirtió en productora, empresaria, gozó del esplendor de convertirse en una bailarina con todos los rasgos soñados, formó una gran familia, se reencontró con el amor de su vida y se casó. Jennifer Lopez jamás pudo pasar desapercibida, sigue siendo noticia a diario, por eso, resulta impensado que cuando recién comenzaba su carrera como actriz y cantante, se la solía conocer con un apodo poco afortunado.

La esposa de Ben Affleck, quien también se desempeña como diseñadora y empresaria, inició su carrera con un papel secundario en la película My Little Girl y en 1991 obtuvo trabajo como bailarina. El primer protagónico de Jennifer Lopez llegó con la película Selena, siendo esta todo un éxito. Gracias a ello la actriz fue nominada al Globo de Oro como “Mejor actriz” y posteriormente fue elegida como protagonista de Anaconda.

Jennifer Lopez es la mujer latina que jamás pasa desapercibida.

En 1998, con la película Out of Sight, Jennifer Lopez se hizo de una fortuna al cobrar dos millones de dólares. Su éxito como cantante llegó en 1999 con su hit If You Had My Love con el que fue número uno en Billboard Hot 100. Ese mismo año la artista lanzó su álbum debut On the 6. Para 2001 Lopez protagonizaba Wedding Planner y con ello logró el Récord Guinness al obtener el puesto número uno en el cine y en su álbum en la misma semana. Pero los logros recién estaban comenzando para quien se convertiría en la pareja de Ben Affleck.

Para 2002 la esposa de Ben Affleck lanza J to tha L-O!: The Remixes, siendo este primero en la historia en debutar en el número uno en el Billboard 200. Ese mismo año Jennifer Lopez estrenó su película Sucedió en Manhattan la cual fue un éxito en taquilla. Rebirth, el cuarto álbum de la artista, fue platino en los Estados Unidos y su quinto álbum Como ama una mujer alcanzó el puesto número diez en el Billboard 200; con todos estos éxitos en sus espaldas es difícil concebir que en un comienzo hubo gran resistencia ante la figura de Jennifer Lopez.

Antes de convertirse en famosa, Jennifer Lopez era llamada "la guitarra vieja" por su característico cuerpo curvado.

En 2011 Jennifer Lopez lanza su sencillo más exitoso hasta la fecha, On The Floor, situándose número 1 en más de 37 países vendiendo más 11 millones de copias en el mundo. Por eso, es sorprendente que alguna vez alguien se haya burlado de la esposa de Ben Affleck, pero así fue ya que a sus 18 la artista practicaba atletismo y gimnasia, lugar donde la apodaron “la guitarra vieja”, por su característico cuerpo curvado gracias a su herencia latina. Quién diría que “la guitarra vieja” sería elegida por la revista People como la mujer más bella del mundo y como la celebridad más poderosa del planeta según la revista Forbes; e irónicamente su figura es una de las características más notables y alabadas de Jennifer Lopez.