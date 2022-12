Tenoch Huerta y su candente revelación sobre los juegos sexuales que practica

Luego del estreno de Black Panther: Wakanda Forever, Tenoch Huerta no sólo se convirtió en la gran revelación de la película y del Universo Cinematográfico de Marvel por su interpretación de Namor, sino que sigue generando distintas sensaciones en sus fanáticos que quieren conocer lo más posible a su nuevo ídolo. Hace unos meses atrás, cuando su nombre comenzaba a cobrar más fuerza en el mundo del cine, confesó por la red social Twitter sus preferencias a la hora de tener intimidad con otra persona. Te contamos lo que dijo.

En un hilo de Twitter Huerta interactuó con uno de sus admiradores y ahí salieron algunas declaraciones sexuales, las cuales dejaron en duda no solo a la comunidad LGBT+, sino a todo el mundo. En su publicación que data del 14 de febrero, de este 2022, el actor que interpretó a Namor escribió: “Si tu 14 de febrero no termina en lluvia dorada, para mí estás soltero”, refiriéndose a la fecha que se celebra el día del amor y la amistad. Después de ese texto se puede leer que dijo: “O sea, bañados en caguama, eso quiere decir, ¿cierto?”.

Si su 14 de febrero no termina en Golden shower, para mí están solteros/solteras. — Tenoch Huerta Mejía (@TenochHuerta) February 14, 2022

Uno de sus seguidores le escribió: “lo tuyo son los besos negros” a lo cual el actor respondió: “Son deliciosos”. En estos hilos de Twitter se puede leer que no solo el actor que interpreta al “Rey de la Atlántida” gusta los deportes acuáticos, sino que trató de reparar el daño de las malas interpretaciones, aunque en ningún momento escribió que era una broma.

A raíz de esto la comunidad LGBT+ se ofreció como “voluntarios” para pasar el próximo día de San Valentín con el Dios Kukulkán, si es que está soltero. Desde que se proyectó la última película de Marvel, Namor rompió corazones y esto hizo que los fanáticos de todo el mundo encuentren alguna oportunidad para saber más de sus intereses personales.

Tenoch Huerta reveló cuáles son sus gustos a la hora de tener relaciones sexuales.

Otra de las cosas que llamó la atención de los usuarios de redes sociales fue el diminuto traje de baño que utiliza para su personaje, pues los fanáticos dijeron que sus “atributos” provocó diferentes reacciones. Incluso algunos mostraron las dos versiones de la toma en la que supuestamente se le quitó gran parte de sus “atributos”, sin embargo en la entrevista que hizo a Rolling Stone confesó que una de las fotografías es falsa, además de no le afecta mucho este tipo de comentarios, pues no tiene ninguna inseguridad.

Tenoch Huerta fue sincero y admitió que la foto de la derecha es la verdadera.

“Lo único que puedo decir es: el original era la foto de la derecha. ¡Sin (el bulto)! Eso es original. No, quiero decir que no voy a mentir a la gente. Todos los hombres del mundo, tenemos una masculinidad frágil, pero no en ese tema. Diré que la correcta, la verdadera, es la foto de la derecha”, señaló. Los internautas aceptaron su respuesta y aplaudieron que Tenoch no evadiera la pregunta. En ocasiones, el vestuario en el mundo de los superhéroes es sumamente ajustado y han hecho que esto sea un tema de constante debate cada que un actor le da vida a uno de ellos.