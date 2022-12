Así luce hoy Núria Tomás, la mujer que Gerard Piqué dejó por Shakira

Con la firma del acuerdo de separación y custodia de sus hijos, Sasha y Milan, la historia de amor entre Shakira y el ex jugador de fútbol Gerard Piqué ha llegado a su fin. Luego de arduas negociaciones la ex pareja terminó de cerrar un ciclo de 12 años de relación, en los cuales tuvieron momentos felices pero hoy la historia es distinta ya que la separación no fue en buenos términos. Ahora, todo hace suponer que la colombiana se mudará definitivamente a Miami junto a sus pequeños, para tratar de rehacer su vida.

Lo cierto es que las especulaciones apuntan a que el romance entre Shakira y Piqué terminó como empezó, con una infidelidad. Y es que la cantante y el deportista se conocieron en la previa del Mundial de Fútbol que se llevó a cabo en 2010 en Sudáfrica, donde la colombiana causó furor con su hit “Waka Waka”, que fue el himno de ese certamen. Por su lado, el jugador formaba parte de la selección de España, quien fue la campeona del mundo en aquel año.

Núria Tomás y Gerard Piqué fueron novios durante un año.

Y es que al parecer y según rumores que fueron tomando fuerza en los últimos meses, cuando se conocieron Shakira llevaba 10 años de relación con el empresario argentino Antonio de la Rúa y Gerard Piqué tenía un año de novios con la actriz Núria Tomás. Al finalizar el mundial en Sudáfrica, el jugador se fue de vacaciones con su enamorada pero discutieron por Shakira, que al parecer ya estaba en el medio de los dos.

Fue así que Gerard Piqué terminó su relación con Núria Tomás y comenzó su historia de amor con la cantante colombiana, la cual duraría 12 años con dos hijos. Lo cierto es que ahora el deportista dejó a Shakira por Clara Chía Martí, la relacionista pública que trabajaba en la empresa del ex jugador del Barcelona y por la cual terminó con más de una década de amor con la barranquillera.

Núria Tomás está casada, tiene un bebé y está embarazada de su segundo hijo.

En 2010, Núria Tomás no quiso profundizar en los detalles de la separación, y recién mucho tiempo después habló con la prensa. “Gerard Piqué es una buena persona y a las buenas personas hay que desearles lo mejor", dijo la actriz en aquel momento. La actriz superó el tema y se casó con el empresario Agustín Puig, con quien ya tiene un hijo y están en la dulce espera del segundo.