Angélica maría cuenta cómo fue su noviazgo con Héctor Bonilla

La actriz Angélica María lamentó el fallecimiento de Héctor Bonilla, con quien mantuvo una relación amorosa hace varias décadas atrás. En una reciente entrevista para el programa mexicano “Sale el sol”, la conductora recordó al actor y reveló que luego de un fugaz noviazgo de juventud, mantuvieron una hermosa amistad aunque hacía mucho tiempo que no se veían más.

"Aunque no nos hayamos visto en muchos años, éramos buenos amigos y nos queríamos mucho. Lo quise desde el primer momento en que lo conocí, como todo mundo cuando conoce a Héctor", expresó la actriz.

Angélica María y Héctor Bonilla se conocieron en 1968.

La también conductora confesó que desde el primer momento que se vieron se gustaron, y que no pudieron evitar el coqueteo mutuo, hasta que finalmente se pusieron de novios. "Primero fuimos novios, pero muy poquito, porque pues yo tenía mi carrera muy fuerte, empezaba muy fuerte. Me tuve que ir de viaje, se fue así deslavando. Estábamos muy jovencitos también. Nos coqueteábamos y medio nos dimos picoretes, pero nada más. Entonces, se fue enfriando todo", contó Angélica.

Angélica María y Héctor Bonilla tuvieron un fugaz noviazgo.

Cuando en 1968, durante la obra “Marat/Sade”, Angélica y Héctor se conocieron, no pudieron evitar sentir atracción mutua. Sin embargo, y a pesar de que no pudieron consolidar una relación amorosa estable, los actores fortalecieron lazos y llegaron a tener una amistad duradera. En 2021, se volvieron a reencontrar cuando participaron de la película “Una Navidad no tan padre” de Netflix.

"Fue maravilloso. Trabajar con Héctor fue como reencontrar a un amigo espléndido. Era un hombre recto, bueno, lindo, talentoso, culto, con un sentido del humor incomparable", expresó Angélica María.

Cabe recordar que Héctor Bonilla falleció el pasado viernes 25 de noviembre tras perder la batalla contra el cáncer de riñón que padecía.